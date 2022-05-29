阿湯哥宣傳捍衛戰士 開Porsche 911 GT3挑戰前F1車手？

湯姆克魯斯駕駛Porsche 911 GT3為新戲《捍衛戰士：獨行俠》宣傳。 （影片截圖）

如果車迷們在去年（2021/7/18）有觀賞在英國 銀石賽道舉辦的F1英國大獎賽，就不難發現好萊塢巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯（Tom Cruise）全程都待在Mercedes-AMG車隊的PIT房裡觀賞比賽。且當漢米爾頓（Lewis Hamilton）在最後超越Ferrari車手勒克萊爾（Charles Leclerc）時，阿湯哥更是興奮地振臂疾呼。但其實阿湯哥此行來英國可不僅僅是觀看賽車比賽而已。

來源：Channel 4 Sport

阿湯哥當時頻繁現身英國（包含在英國舉辦的歐洲國家杯決賽），預計將會是為了宣傳新電影 《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）。為此英國Channel 4頻道也拍攝了一支影片，邀請了阿湯哥與其他兩位F1退役車手Mark Webber與David Couthard分別駕駛三輛全新992世代的Porsche 911 GT3在銀石賽道互相較勁，並混剪了《捍衛戰士：獨行俠》中的預告片段，讓觀眾可以體驗到三個大男人對操駕跑車的熱情，又能達到宣傳電影的效果。

湯姆克魯斯駕駛銀色911 GT3對兩名F1退役車手進行挑戰。 （影片截圖）

在影片中阿湯哥向前F1車手發起了一場混戰，而背景音樂正撥放著當年《捍衛戰士》的主題曲Danger Zone。且阿湯哥還將第Channel 4的主持人Steve Jones稱為Iceman冰人，完全在致敬1986年《捍衛戰士》的橋段。經由剪接的方式，將駕駛911 GT3和電影中駕駛戰鬥機畫面做混剪，讓觀眾有種阿湯哥正在開著戰鬥機的錯覺。

Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面十分有趣。 （影片截圖）

雖然影片中不是真正開著戰鬥機，但三輛911 GT3在銀石賽道中捉對廝殺的情境也能帶出同樣令人血脈噴張的競技感，其中互相的對話更是引用了滿滿的《捍衛戰士》台詞，例如「我很危險」（I am dangerous）、「第二名是沒有積分的」（there are no points for second place）、以及「我覺得需要速度」（I feel the need for speed），搭配911 GT3嘶吼的引擎聲浪，成就了十分熱血的競速場面。其中將Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面也十分有趣。

Porsche 911 GT3。（取材自Porsche）

而這輛新世代的Porsche 911 GT3，可說是史上最強的GT3車型，由賽車研發工程師親自設計，在底盤和空氣力學上做了相當極致的設定，動力則是搭載911 GT3 Cup的同一具引擎本體，最大馬力來到了510ps，並提供最大馬力引擎轉速8400 rpm，且達到9000 rpm時才啟動斷油，最高扭力也提升到47.9kgm。

相信有阿湯哥的加持，可以讓更多人體驗到新世代Porsche 911 GT3的魅力，加上透過Channel 4影片的宣傳，用911 GT3和經典配樂讓大家回味當時《捍衛戰士》的那種感動，也達到了宣傳續集《捍衛戰士：獨行俠》的效果。