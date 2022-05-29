我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

阿湯哥宣傳捍衛戰士 開Porsche 911 GT3挑戰前F1車手？

記者趙駿宏／綜合報導
湯姆克魯斯駕駛Porsche 911 GT3為新戲《捍衛戰士：獨行俠》宣傳。 （影片截圖）
湯姆克魯斯駕駛Porsche 911 GT3為新戲《捍衛戰士：獨行俠》宣傳。 （影片截圖）

如果車迷們在去年（2021/7/18）有觀賞在英國銀石賽道舉辦的F1英國大獎賽，就不難發現好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）全程都待在Mercedes-AMG車隊的PIT房裡觀賞比賽。且當漢米爾頓（Lewis Hamilton）在最後超越Ferrari車手勒克萊爾（Charles Leclerc）時，阿湯哥更是興奮地振臂疾呼。但其實阿湯哥此行來英國可不僅僅是觀看賽車比賽而已。

來源：Channel 4 Sport

阿湯哥當時頻繁現身英國（包含在英國舉辦的歐洲國家杯決賽），預計將會是為了宣傳新電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick）。為此英國Channel 4頻道也拍攝了一支影片，邀請了阿湯哥與其他兩位F1退役車手Mark Webber與David Couthard分別駕駛三輛全新992世代的Porsche 911 GT3在銀石賽道互相較勁，並混剪了《捍衛戰士：獨行俠》中的預告片段，讓觀眾可以體驗到三個大男人對操駕跑車的熱情，又能達到宣傳電影的效果。

湯姆克魯斯駕駛銀色911 GT3對兩名F1退役車手進行挑戰。 （影片截圖）
湯姆克魯斯駕駛銀色911 GT3對兩名F1退役車手進行挑戰。 （影片截圖）

在影片中阿湯哥向前F1車手發起了一場混戰，而背景音樂正撥放著當年《捍衛戰士》的主題曲Danger Zone。且阿湯哥還將第Channel 4的主持人Steve Jones稱為Iceman冰人，完全在致敬1986年《捍衛戰士》的橋段。經由剪接的方式，將駕駛911 GT3和電影中駕駛戰鬥機畫面做混剪，讓觀眾有種阿湯哥正在開著戰鬥機的錯覺。

Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面十分有趣。 （影片截圖）
Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面十分有趣。 （影片截圖）

雖然影片中不是真正開著戰鬥機，但三輛911 GT3在銀石賽道中捉對廝殺的情境也能帶出同樣令人血脈噴張的競技感，其中互相的對話更是引用了滿滿的《捍衛戰士》台詞，例如「我很危險」（I am dangerous）、「第二名是沒有積分的」（there are no points for second place）、以及「我覺得需要速度」（I feel the need for speed），搭配911 GT3嘶吼的引擎聲浪，成就了十分熱血的競速場面。其中將Parking Sensor的聲響模擬為被飛彈鎖定的畫面也十分有趣。

Porsche 911 GT3。（取材自Porsche）
Porsche 911 GT3。（取材自Porsche）

而這輛新世代的Porsche 911 GT3，可說是史上最強的GT3車型，由賽車研發工程師親自設計，在底盤和空氣力學上做了相當極致的設定，動力則是搭載911 GT3 Cup的同一具引擎本體，最大馬力來到了510ps，並提供最大馬力引擎轉速8400 rpm，且達到9000 rpm時才啟動斷油，最高扭力也提升到47.9kgm。

相信有阿湯哥的加持，可以讓更多人體驗到新世代Porsche 911 GT3的魅力，加上透過Channel 4影片的宣傳，用911 GT3和經典配樂讓大家回味當時《捍衛戰士》的那種感動，也達到了宣傳續集《捍衛戰士：獨行俠》的效果。

湯姆克魯斯也相當享受這場911 GT3的高速追逐戰。（影片截圖）
湯姆克魯斯也相當享受這場911 GT3的高速追逐戰。（影片截圖）

阿湯哥 英國 電影

上一則

Fisker曝光PEAR原來是SUV 還有來自鴻海的低價祕訣

延伸閱讀

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣
女神卡卡為「捍衛戰士2」獻唱 阿湯哥：電影的心跳

女神卡卡為「捍衛戰士2」獻唱 阿湯哥：電影的心跳
戲說從頭／兩代「捍衛戰士」比拚 續集身材高卻大齡

戲說從頭／兩代「捍衛戰士」比拚 續集身材高卻大齡
阿湯哥最賣座電影？「捍衛戰士2」首周票房有望破紀錄

阿湯哥最賣座電影？「捍衛戰士2」首周票房有望破紀錄

熱門新聞

最新調查顯示，僅29%美國買家計劃購買電動車，在全球18個主要市場中最低。 路透

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

2022-05-23 08:32
最新數據顯示，美國去年平均車齡攀抵破紀錄的12.2年，已是連續第五年增加。 路透

美國車齡創新高 去年一台車平均開12.2年

2022-05-23 19:29
全新世代的Ford Bronco越野車推出之後，瞬間成為美國Ford最受歡迎的車型之一。（取材自官網）

成千Ford Bronco卡廠區 交車推遲3個月…準車主喊退訂

2022-05-26 19:38
今年第一季美國註冊了158,689輛電動車。其中，特斯拉的註冊量為113,882輛，比去年同期增長了59%。(取材自 Carscoops.com)

美國第1季豪華電動車逐步上升 特斯拉依然是絕對王者

2022-05-28 01:25
現代汽車的電動車Ioniq 5，透過超快充電器充電5分鐘後可行駛220公里。路透

特斯拉、現代汽車的這項技術可能打趴日本電動車

2022-05-18 09:53
TOYOTA SIENNA美國市場特別推出限量2525輛的25周年紀念特仕版。（圖：TOYOTA提供）

歡慶車系25周年 美規TOYOTA SIENNA推紀念特仕版

2022-05-23 02:55

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握