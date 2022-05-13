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F1賽車回到柏林 保時捷將利用主場優勢縮小積分差距

記者張振群／綜合報導
保時捷將以刺激熱血的賽事驚艷柏林車迷，展現作為電動汽車大城的風範。( 圖:Porsche提供)
保時捷將以刺激熱血的賽事驚艷柏林車迷，展現作為電動汽車大城的風範。( 圖:Porsche提供)

電動方程式賽車（Formula E）柏林分站是保時捷（Porsche）本賽季一大亮點。ABB電動方程式大獎賽將於5月14、15日在極具歷史意義的滕珀爾霍夫機場舉行第7和第8回合賽事。TAG Heuer Porsche Formula E車隊的目標是利用主場優勢縮小與總積分榜領先者的差距。

今年，保時捷在電動方程式墨西哥分站拿下此系列賽事中首場勝利的兩位德國車手Pascal Wehrlein以及Andre Lottere仍將繼續出戰，分別駕駛94號與36號賽車。

在歷史悠久、總長2.355公里的滕珀爾霍夫機場街道賽上，本週六將舉行第7回合賽事...
在歷史悠久、總長2.355公里的滕珀爾霍夫機場街道賽上，本週六將舉行第7回合賽事，本週日舉行的第8回合比賽將採逆時針方向行駛。( 圖:Porsche提供)

憑藉著電動方程式賽事，柏林展現作為電動汽車大城的風範。這個城市是唯一在每個賽季都固定舉辦電動方程式世上第一個純電賽事的城市。電動方程式⾞隊總監Florian Modlinger表⽰：「我們想用刺激的賽事驚艷車迷，讓更多德國民眾喜歡上電動方程式賽事。」

對於兩位車手在摩納哥站賽事雙雙退賽，車隊總監Florian Modlinger 表示：「摩納哥已是過去式，身為專業的賽車團隊，我們理解挫敗也是賽車運動的必經之路。展望未來，團隊將全力以赴，努力贏回我們在摩納哥站失去的積分。」

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