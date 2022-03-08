英特爾旗下自駕車部門Mobileye 提交IPO申請

Mobileye在去年慕尼黑車展上示公司的自駕技術運用。(路透)

英特爾（Intel）7日表示，旗下的自駕車 部門Mobileye已向美國證管會提出首次公開發行股票（IPO）申請。英特爾是在2017年以大約150億美元買下總部位於以色列的Mobileye，華爾街日報引用知情人士的估算，Mobileye的估值如今約為500億美元。

去年英特爾就提過，準備安排Mobileye上市。公司周一說，預期Mobileye在今年年中可以掛牌，英特爾將保留多數股權；目前尚未定發行股數與預期的價格區間。

Mobileye去年營收14億美元，較2020年成長約40%。Mobileye執行長Amnon Shashua在1月時說，市場對公司所研發的技術有著強勁需求，今年一開始就預期自家設備全年接單量可達5000萬輛車左右，2020年的數字則只有3700萬輛。

英特爾的以色列布局還包括上個月宣布以近60億美元收購高塔半導體。執行長基辛格希望藉此強化晶片 製造與工程團隊。不過高塔收購計畫因短期內會推高英特爾的支出，投資人不買單，無助提升英特爾股價。在Mobileye申請IPO的消息周一傳出後，英特爾上漲幅度小於1%。

英特爾是以2012年一項有關新創企業的法案所規定，秘密向證管會（SEC）遞出Mobileye的IPO登記聲明草案，因此在英特爾宣布之前，外界無從得知。

加拿大皇家資本（RBC Capital）表示，通用汽車 （General Motors）也可能以同樣的方式，將它的自駕部門Cruise上市。

由於全球車用晶片短缺危機，汽車製造商與晶片製造商開始發展更為密切的關係。福特汽車去年宣布與格芯（GlobalFoundries）成立策略聯盟，共同開發晶片。通用汽車也表示，將和高通（Qualcomm）合作，一起研發與製造晶片。

英特爾執行長基辛格先前表示，汽車業需要處理器，已成為英特爾的重要客戶群。