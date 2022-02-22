購車前先確認 6個你可能會忽略的細節

無線充電成為越來越常見的配備。（取材自Carbuzz.com）

購買汽車 對於多數人而言都算是一筆不小的開銷，所以多數人買車都比較不會衝動消費，不論是了解規格、衡量需求及實際試駕等，至少希望花了大錢之後不要後悔。但當購買新車的興奮佔據主導地位時，有些事情很容易被忽視，以下外媒特別列出幾件需要注意的事項，雖然因人而異，但還是可以作為參考。

無線充電

近期有越來越多汽車加入無線充電的配備，雖然多數消費者歷經了長時間有線充電的體驗後，未必絕對需要配備無線充電，但如果新車有提供的話，建議還是記得拿手機 測試看看，畢竟不論是手機尺寸、型號甚至是手機背蓋的厚薄等，都可能影響到無線充電的功能。

無線充電不見得適合每款手機。（取材自Carbuzz.com）

也因此，既然都要花錢買車了，最好是讓每項配備都能物盡其用而不是淪為雞肋，在試車時盡可能試用這項功能，避免花了錢買了一台配備無線充電的車款，自己的手機卻無法使用。

備胎

這個過去看似重要的配備，近年已經有了大變化，為了減輕車重、增加置物空間，甚至是越來越少車主會自行更換備胎，再加上許多豪華車逐漸配備失壓續跑胎，配胎的重要性大幅增加，取而代之的是簡單的補胎維修包，提供車主在輪胎輕微漏氣情況下，可以撐到鄰近的輪胎行進行維修。

備胎的重要性因人而異。（取材自Carbuzz.com）

到底該不該購買配備有備胎的車款，其實還是回歸到經常使用的地點及需求，如果居住在偏遠山區或是經常往戶外跑，備胎的重要性就大幅增加，如果日常都是在都市用車，維修或是叫拖車都方便的情況下，備胎就變得較為多餘的配備。

實體按鈕

雖然觸控按鈕在現場已經是相當常見的配備，就連一般國民車款都可能會搭載這項配備。但汽車製造商忽略的事實是經常使用的實體按鈕和旋鈕會比觸控面板更不容易分散注意力，因為人們會因為實體按鍵的位置和使用建立肌肉 記憶。

不少人更喜歡汽車內裝採用實體按鍵配置。（記者張振群／攝影）

所以如果你從早到晚都在開車，可能會針對變化多端的氣溫調整車內溫度時，你可能會比較喜歡實體按鈕。如果你是AUTO自動功能用到底的人，那麼只會逐步調整溫度，那麼或許不管是觸碰或是實體按鈕都不會造成影響。

當然，實體按鍵通常比較直覺，現在很多整合在中控螢幕的功能(例如風量、溫度或音量)，不見得容易使用或是需要將視線轉移到螢幕上頭，使用起來反而增加不必要的風險。

將功能整合在觸碰螢幕雖然能讓內裝更簡單俐落，但使用起來卻需要習慣。（取材自Carbuzz.com）

USB充電

現代人對於電子產品需求度高，如果你剛好是後座買家導向的大家庭，USB連接埠就成為不能忽略的重點，或許會有人說可以透過外部來擴充，但如果能在購買前就思考清楚，為何一定要透過事後改裝或使用非原廠保證的零件呢？

USB成為人手一機不可或缺的配備。（取材自Carbuzz.com）

第二個注意事項則是有些汽車製造商會提供較新的USB Type-C連接埠安裝到他們的車款中，這時候不妨先提前檢視過家裡成員對於手機充電的需求，以免買了新車後，才發現家中成員都無法使用。

車庫空間

這也是一個相當常見但很重要的問題，不管是有自己的車庫、坡平車位或是機械車位，都要在購車前注意車高、車長甚至是車寬，除了能停進去外，更重要的是日常使用會不會造成困擾。另外，對於擁有自己車庫的人而言，隨著家庭成員成長，是否會有其他汽車或機車的停車需求，也是購車前必須要先設想的。

音響系統

對於很多「木耳」車主而言，音響系統的重要性可能不是第一順位，只要能發出合理聲響，似乎就可以過關。但如果是對於聲音品質有要求、甚至是經常使用的人來說，可能會在購車前忽略或是僅憑車內音響品牌就判斷品質，建議在試駕時不妨將平時常聽的播放清單播出來聽一聽，也可以避免後續發現音響不符合個人需求而需要改裝升級的情況。