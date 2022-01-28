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賓士純電露營車 配備太陽能車頂 還能額外供電

記者黃俐嘉／綜合報導
Mercedes-Benz EQV Camper純電露營車。 摘自Mercedes-Benz
Mercedes-Benz EQV Camper純電露營車。 摘自Mercedes-Benz

賓士汽車(Mercedes-Benz)的EQ Family純電家族由於市場快速進入電動化的緣故，使德國三芒星旗下的純電車款日益增加，其中更包含了純電商務車EQV，而近日原廠更與瑞士Sortimo Walter Rüegg PLC公司合作，以EQV為基底共同打造了一輛全新純電露營車，並宣布將於歐洲市場上市！

Mercedes-Benz EQV Camper配有太陽能車頂板。 摘自Merc...
Mercedes-Benz EQV Camper配有太陽能車頂板。 摘自Mercedes-Benz

由於是直接使用Mercedes-Benz EQV作為建構基礎，因此在外型設計上幾乎都與標準版EQV相同，但因為帶著露營車的身分，讓EQV Camper的車頂就與標準版本有著明顯差異，除了提供了上下層的摺疊床鋪設計外，車頂還配置了可額外提供400W電能、且經過輕量化設計的太陽能車頂板，但這組太陽能板並非針對車內鋰電池給予電力，而是使用在如啟動馬達、露營時所需的額外電力等需求。

既然是露營車，那車內的生活起居配置也是一應俱全，包括流理台水槽、兩個可拆卸式的爐具、小冰箱、可放置餐具/炊具/其他用品的抽屜收納系統櫃等，另外，車室另有USB插槽、MBUX資訊娛樂系統、前排可旋轉座椅等配備，在露營的同時也能享有娛樂性的活動。

Mercedes-Benz EQV Camper內有上下層的折疊床鋪。 摘自Me...
Mercedes-Benz EQV Camper內有上下層的折疊床鋪。 摘自Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQV共提供兩種不同容量的鋰電池組，配置90kWh的EQV 300根據歐洲WLTP標準模式測試下，最大續航距離可達到326-363公里，而配置60kWh鋰電池組的EQV 250，其續航距離最多則可跑約213-236公里。在使用110kW快速充電系統進行充電時，大容量鋰電池組的EQV 300可在45分鐘內將電量從10%補充至80%。另外，這兩種車型均提供了5,140mm或5,370mm的兩種車長選擇。

Mercedes-Benz EQV Camper純電露營車。 摘自Mercede...
Mercedes-Benz EQV Camper純電露營車。 摘自Mercedes-Benz

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