iPhone數位鑰匙解鎖車門 今夏可能擴至現代和Genesis

繼BMW之後，現代汽車和旗下品牌Genesis可望今夏會推部分車款，支援蘋果公司iPhone或Apple Watch的CarKey數位鑰匙功能。示意圖。(取材自BMW)

未來幾個月，汽車 駕駛人也許可以用iPhone和Apple Watch解鎖啟動更多車款。南韓車廠現代和Genesis可望在今夏支援蘋果 公司（Apple）的CarKey數位鑰匙功能。

蘋果CarKey於2020年6月推出，將數位車鑰匙儲存於iPhone或Apple Watch裡Wallet電子錢包應用程式，用來上鎖、解鎖或啟動汽車等運載工具。經寶馬汽車（BMW）率先採用之後，看來2022年會有更多車廠跟進。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）, 現代汽車以及旗下品牌Genesis今年夏天開始，部分車款將支援CarKey功能。

這不是首次傳出CarKey的適用範圍擴大。2021年9月，iOS 15的編碼被發現Genesis加入BMW，列入汽車門禁的合作夥伴。

對iOS 15來說，CarKey被升級到支援低功耗藍牙和超寬頻技術，毋須從提包或口袋取出iPhone即可使用。

現代可能支援CarKey的時機，是在該公司與蘋果洽談Apple Car合作未果的一年後。現代公開證實雙方進行討論時，蘋果退出，但該談判很可能未完全被放棄。