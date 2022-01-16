我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

iPhone數位鑰匙解鎖車門 今夏可能擴至現代和Genesis

編譯季晶晶／綜合外電
繼BMW之後，現代汽車和旗下品牌Genesis可望今夏會推部分車款，支援蘋果公司iPhone或Apple Watch的CarKey數位鑰匙功能。示意圖。(取材自BMW)
繼BMW之後，現代汽車和旗下品牌Genesis可望今夏會推部分車款，支援蘋果公司iPhone或Apple Watch的CarKey數位鑰匙功能。示意圖。(取材自BMW)

未來幾個月，汽車駕駛人也許可以用iPhone和Apple Watch解鎖啟動更多車款。南韓車廠現代和Genesis可望在今夏支援蘋果公司（Apple）的CarKey數位鑰匙功能。

蘋果CarKey於2020年6月推出，將數位車鑰匙儲存於iPhone或Apple Watch裡Wallet電子錢包應用程式，用來上鎖、解鎖或啟動汽車等運載工具。經寶馬汽車（BMW）率先採用之後，看來2022年會有更多車廠跟進。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）, 現代汽車以及旗下品牌Genesis今年夏天開始，部分車款將支援CarKey功能。

這不是首次傳出CarKey的適用範圍擴大。2021年9月，iOS 15的編碼被發現Genesis加入BMW，列入汽車門禁的合作夥伴。

對iOS 15來說，CarKey被升級到支援低功耗藍牙和超寬頻技術，毋須從提包或口袋取出iPhone即可使用。

現代可能支援CarKey的時機，是在該公司與蘋果洽談Apple Car合作未果的一年後。現代公開證實雙方進行討論時，蘋果退出，但該談判很可能未完全被放棄。

汽車 蘋果 Apple

上一則

歐洲電動車銷售 首超過柴油車 每5輛就有1輛純電車

延伸閱讀

蘋果MR頭戴裝置 2個原因抬高售價 可能近3000元

蘋果MR頭戴裝置 2個原因抬高售價 可能近3000元

猜升息、冰風暴、iPhone 13暢銷…5件國際事不可不知

猜升息、冰風暴、iPhone 13暢銷…5件國際事不可不知
iPhone 13暢銷 蘋果連6周蟬聯中國手機銷量冠軍

iPhone 13暢銷 蘋果連6周蟬聯中國手機銷量冠軍
蘋果將要求員工接種加強劑 否則須檢測呈陰性才能上班

蘋果將要求員工接種加強劑 否則須檢測呈陰性才能上班

熱門新聞

BMW奪得2021年全球與美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自BMW）

2021年美國市場豪車銷售排行出爐 冠軍賣破33萬輛

2022-01-13 02:06
2022消費電子展（CES）日前於美國賭城拉斯維加斯舉行，部分與會者趁機體驗「鑽洞公司」興建與管理的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop），少部分人似乎在隧道內遇到小小的塞車，引發網友持續熱議安全問題。（取材自YouTube/Benjamin Brochstein）

馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

2022-01-11 01:49
第11代Honda Civic摘下2022北美年度風雲車大獎。（取材自Honda）

2022北美年度風雲車揭曉 「這輛」Honda奪殊榮

2022-01-16 02:29
一名年僅19歲的德國駭客宣稱，他發現特斯拉的系統有漏洞，可藉此遠距侵入他人的愛車。路透

特斯拉系統有漏洞 德國19歲駭客稱已藉此控制25輛車

2022-01-12 08:53
Chevrolet Silverado EV。 （取材自Chevrolet）

不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

2022-01-10 03:20
小改款Audi e-tron偽裝測試車。(取材自Carscoops)

終於有專屬車名 Audi e-tron有望正名為「Q8 e-tron」

2022-01-15 02:15

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）