87歲「Ford狂粉」人生第一台電動車 選Mustang Mach-Ey

西班牙有一位87歲的福特狂粉選擇入手人生第一部電動車Mustang Mach-E，並給出極高的評價。（影片截圖）

在現代變動快速的社會中，世代交替的速度相當快速，尤其是科技部分更是以極快的速度在交替更新。對於80多歲的老人家而言，先別說從未接觸過的電動車 ，光是一些先進的車用科技及新世代主動安全可能就夠讓他頭大了。但西班牙就有一位87歲的福特狂粉選擇入手人生第一部電動車Mustang Mach-E，並給出極高的評價。

來源：Ford España

87歲的佩德羅·賈西 亞(Pedro García)，來自西班牙阿利坎特的德尼亞，他的年紀甚至比Mustang推出時間還要長，他也是自己居住地區第一批購買Mustang Mach-E的人，這位活潑的老人被Mustang Mach-E的外觀和特點所吸引，決定購買它。對於這樣的變化，賈西亞最初有些驚奇，例如他再也不必去加油站了。

即便大半輩子都開著汽油車，賈西亞卻認為電動車確實更加方便而且更具樂趣。（影片截圖）

「他們在我家安裝了一個牆盒，我在那裡給車子充電。我晚上插上電源，早上醒來，電壓是500多伏。我最喜歡的是你從此不必去加油站。」賈西亞是福特的老粉絲，擁有從 Sierra Cosworth到Kuga、幾輛嘉年華以及不少於三款Ford Focus產品。

Mustang Mach-E這款入門級汽車可產生266匹馬力，GT性能版更可提供高達480匹馬力輸出，只需3.5秒即可達到時速60英里。（取材自Ford官網）

即便大半輩子都開著汽油車，賈西亞卻認為電動車確實更加方便而且更具樂趣，他最欣賞的是Mustang Mach-E安靜的運行和單踏板的駕馭模式選項，這使得使用煞車踏板變得多餘。賈西亞對他的新車非常熱情，以至於他決定去半個多世紀沒有去過的地方。

當地Ford經銷商Miguel Estrela說，相較於沒有經驗的年輕人，賈西亞對汽車 的掌握非常好，即便是性能輸出極佳的Mustang Mach-E也是如此。這款入門級汽車可產生266匹馬力，GT性能版更可提供高達480匹馬力輸出，只需3.5秒即可達到時速60英里。