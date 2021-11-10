電動車廠Rivian股價飆29% 市值高過福特汽車

電動車新創公司Rivian股價在上市首日大漲29%。(路透)

Rivian股價 上市首日大漲29%，這家有亞馬遜 （Amazon）和福特汽車（Ford）注資的電動車 新創公司，市值衝到860億美元。

Rivian周二晚間將發行價訂在78美元，周三開在高逾50%的106.75美元，隱含市值為910億美元，遠超過福特的770億美元，與通用的860億美元相當。該股盤內最高漲到119.45美元，市值因此一度觸及1,040億美元，終場回檔到100.73美元，完全稀釋後的市值大約是980億美元。

有亞馬遜和福特等口袋很深的公司撐腰，Rivian周二以每股72至74美元賣出1.53億股，價格高於原先規劃的57到62美元。此案成為今年來全球規模最大和全美有史以來第六大的上市案。

亞馬遜持有的20%股權現在價值大約170億美元，福特的12%持股價值超過100億美元。

Rivian創辦人兼執行長R.J. Scaringe的持股大約是1.7%，價值12億美元，雖然這個比率遠不如特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的17%，或是大陸最大電動車生產商之一蔚來汽車李斌的12%，但有可能出現指數型成長。

根據公開說明書，Scaringe擁有的選擇權大約是股票的3倍。如果該公司股價達標，他的選擇權可能值1,020億美元。為了實現他在1月領到的2,040萬股股票的選擇權，Scaringe必須効力Rivian直到2030年，Rivian股價也必須漲到295美元，大約是周三收盤價的3倍。這麼高的目標意味Scaringe的許多選擇權可能無法行使。

他周三接受彭博採訪時表示，Rivian目前最大的挑戰是「供應鏈健康狀況」，因為該公司在零件短缺之際增產。

Scaringe補充說，Rivian的市值反映出快速擴張和組裝商用車的能力。他形容該公司2030年前供應亞馬遜10萬輛電動廂型貨車，是「初始訂單」。