有看過Bentley甩尾嗎？事實證明它不只貴氣更能玩樂

Bentley Continental GT Speed。摘自Bentley

通常講到對賓利Bentley品牌的印象，不外乎就是高貴、奢華的層峰車款，但其實原廠近年來也致力於品牌年輕化，因為如今世界上購買豪車的年齡層愈來愈低，在保有舒適奢華的同時，若能帶進一點不安於室的狂野特質，或許能夠吸引更多年輕消費者入主。

Bentley Continental GT Speed也能做出華麗甩尾。摘自Bentley

而Bentley旗下Continental GT車系便是集大成的代表，有著豪華座艙與狂妄動力，加上絕美雙門外型，肯定是許多層峰人士鎖定的車款。原廠也深知Continental GT的魅力，特別安排車系中最強的Continental GT Speed來到了南歐西西里島的一座廢棄空軍基地，證明一下這輛有著W12引擎的終極GT跑車也能夠讓駕駛肆無忌憚地甩尾狂歡，是頂級豪華與極致性能的最佳Grand Tourer。

Bentley Continental GT Speed。摘自Bentley

這部Continental GT Speed甩尾的影片Bentley原廠找來了屢獲殊榮的汽車電影 製片人David Hale拍攝，並由空拍機攝影 師Mark Fagelson掌鏡。在影片中，Bentley以1952年R-Type Continental開場，並與新的Continental GT Speed交替頗有傳承意味 。在當時，R-Type Continental可是世界上最快的四人座汽車，原廠稱稱，它是Continental GT設計的靈感來源。

Continental GT Speed與1952年Bentley R-Type Continental。摘自Bentley

Continental GT Speed搭載了6.0升W12雙渦輪增壓引擎，由產生659ps馬力和91.8kg-m的扭力，搭配8速雙離合器變速箱，最高時速為335 km/h， 0-100 km/h加速可在3.6秒內完成。儘管Continental GT Speed是四輪驅動形式，但大部分時間動力都以後輪驅動為主，因此才能做出影片中那樣狂放的甩尾動作。

Bentley Continental GT Speed也能做出華麗甩尾。摘自Bentley

Bentley產品行銷部長Mike Sayer表示，當我們團隊決定要在Comiso Air Station拍攝Continental GT Speed的影片後，便開始設計一連串激情的甩尾路線，打造一部不同於以往Bentley形象的影片。Comiso Air Station基地曾經是南歐最大的北約空軍基地，現已廢棄近30年。在廢棄的空軍基地將黃色Bentley甩起來，對我們來說無疑是一種新體驗和新領域，且結果表明世界上最好的Grand Tourer車款也能做到這麼激進的表現。