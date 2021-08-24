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Android Auto將停用 Google Assistant駕駛模式取代

記者陳威任／綜合報導
越來越多車款內的主機支援Android Auto功能。（取材自Nissan）
越來越多車款內的主機支援Android Auto功能。（取材自Nissan）

對於現代許多車主而言，一上車第一件事情可能就是連上Apple CarPlay或是Android Auto，延續手機使用習慣，除了可以聽音樂、聽Podcast外，包含導航及語音通話等也都相當便利。但對於Android用戶而言，只要是愛車與Android Auto相容，不需要下載任何APP即可使用Android Auto功能。

但對於許多開著老車的民眾而言，如果愛車沒有支援手機連結的娛樂系統，過去可能還能使用一個名為「Android Auto for Phone Screens」的 app，讓你直接在手機上操作一個專屬的車輛介面，但隨著Android 12推出後，這項服務也將正式結束。

「Android Auto for Phone Screens」的APP功能。（...
「Android Auto for Phone Screens」的APP功能。（取材自9to5google.com）

「Android Auto for Phone Screens」這個APP顧名思義是能夠在車內沒有中控螢幕或不知援Android Auto的情況下，在智慧手機複製了Android Auto體驗，目前已經被下載超過500萬次而廣受歡迎，同時也是Google Play上汽車和車輛類別中第二受歡迎的免費應用程式。

不過，Google很久以前就表示「Android Auto for Phone Screens」這只是個暫時性的方案，未來會以其他的方式取代了。根據「9to5Google」向Google確認，隨著Android 12推出後，「Android Auto for Phone Screens」的服務也將正式結束，未來將改以在助理中的Assistant driving mode所取代。

全新的Google Assistant driving mode。（取材自Car...
全新的Google Assistant driving mode。（取材自Carscoops.com）

從內建的模式取代一個需額外下載的APP，乍看之下應該對於大部分的用戶來說都是一件好事，Google希望除了現階段車載系統平台Android Auto外，手機端的操作則將與Google Assistant driving mode整合，並且結合手機端的Google Maps、聯絡人與音樂播放功能，讓使用者能藉由語音互動方式操作導航、接聽電話等功能。但到底使用情況是否能百分之百複製「Android Auto for Phone Screens」，就有待使用後才知道。但使用舊版操作系統的使用者依然能夠正常執行該應用程式。

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