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台灣桌球小將林昀儒自曝夢想車：最愛Aston Martin

記者黃俐嘉／綜合報導
台灣桌球小將林昀儒透露自己的夢想車是Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin、報系資料照片
台灣桌球小將林昀儒透露自己的夢想車是Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin、報系資料照片

19歲台灣的桌球天才林昀儒，29日於東京奧運桌球男單四強賽中強碰中國「球王」樊振東，林昀儒打出勢均力敵的史詩般對決，最終雖以3：4落敗，但大戰七局的表現已經讓所有觀眾驚豔。表情總是相當淡定的林昀儒，平常除了桌球外，也喜歡聽音樂紓解壓力，對於汽車更是有一定程度的了解，還透露了自己心中的夢想車。

Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin
Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin

混雙搭檔鄭怡靜表示，若不知道該跟林昀儒聊什麼，說出車子的話題就對了！林昀儒在先前的訪問中曾表示，Aston Martin DB11是他心目中的夢想車，這輛展現高性能運動性格與GT車款舒適性的跑車，有兩種動力可選，分別為5.2升V12雙渦輪增壓引擎與4.0升V8雙渦輪引擎，其中，5.2 V12雙渦輪引擎擁有最大馬力608hp/71.4kgm，從靜止加速至100km/h僅需3.9秒即可完成，車輛極速更可達到322km/h。

林昀儒喜愛的Aston Martin DB11有幾種車型可選，其中搭載4.0 V8的DB11 V8 Coupe (最大馬力503hp/68.9kgm) 與DB11 AMR (5.2 V12車型)，以及同樣亦是採用V8引擎設定的Aston Martin DB11 Volante。

Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin
Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin

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