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對抗氣候變遷 歐盟擬推動2035年起禁售汽柴油車

中央社布魯塞爾14日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，若歐洲要達到降低氣體排放的目標，必須要進行這類轉變。(美聯社)
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，若歐洲要達到降低氣體排放的目標，必須要進行這類轉變。(美聯社)

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布對抗氣候變遷的大規模計畫，其中包括2035年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車。

法新社報導，歐盟執委會公布12項目標遠大的氣候法令草案，其中一項規定，到了2030年，汽柴油車的排放量須減少55%，且在2035年之前達到零排放。

聲明稿表示：「換句話說，到了2035年，所有登記的新車將會是零排放。」

這實際上意味著，屆時在歐洲販售的所有汽車和小型貨車都將會是電動車。這類車輛目前在歐盟販售的新車占比不到1/10。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的經濟傷害，嚴重打擊道路車輛市場，卻未傷到電動車銷售，後者反而加速成長。

今年1到5月，西歐市場共賣出35萬6000輛電動新車，占同期整體新車銷量的8%，且比2019年全年賣出的電動車還多。若歐盟實施上述新法規，勢必將加強這個趨勢。

不過，相關草案送交歐洲議會進行密切協商和修訂程序和接受檢視時，預料將遭遇產業遊說界部分人士的激烈反對。

此外，法國、德國、西班牙和義大利等歐盟成員國也對這項立法持審慎態度，因為他們都有龐大的傳統燃油引擎車和油電混合車製造產業，提供數以千計就業機會。

儘管如此，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，若歐洲要達到降低氣體排放的目標，必須要進行這類轉變，且社會大眾也支持。

她指出：「在德國和歐洲其他地方，已有約12家大車廠宣布將把旗下產品全部改為零排放車款。我們看到人民希望這樣的發展，電動車的銷量持續顯著成長。」

歐盟 電動車 德國

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