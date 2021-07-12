美國甩尾天王重回Subaru懷抱 將開WRX STI參加ARA拉力賽

Ken Block將開著WRX STI 拉力賽車重回賽場。摘自Carscoops

知名的美國 拉力賽車 手，也被稱為甩尾天王的Ken Block在結束與Ford的合約後，其戰車又再次回歸它最愛的品牌之一Subaru。今年將帶著他的全新Subaru WRX STI賽車，準備參加2021 ARA拉力錦標賽(American Rally Association championship)。

Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops

在今年早些時候結束與Ford的長期合作之後，Ken Block現在是無約一身輕，可以自由地選擇自己要開哪一家廠牌的車款，而最終Ken Block還是重回Subaru的懷抱，這也是他自2009年後，再次跳上WRX STI並與它並肩作戰。

Ken Block (圖左) 將開著WRX STI參加ARA拉力錦標賽。摘自Carscoops

Ken Block表示：「除了今年將會把全職都放在拉力賽車之外，我又重新回到Subaru車上啦，它具有很好的均衡性！ 自2013年以來，我還沒有參加過完整的錦標賽，要適應新一代的STI需要花一些時間，但是我喜歡測試賽車的感覺，真是迫不及待地想登上Olympus的舞台」。

Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops

Ken Block第一次駕駛WRX STI是在2005年的Sno * Drift拉力賽，直到2009年與Ford簽約之前，他都一直是Subaru Rally Team USA的固定班底之一，在這段時間裡，Block贏得了10場美國拉力賽勝利，獲得了2場X Games獎牌，並在美國拉力賽車手錦標賽中獲得了前三名的三項大獎。Block甚至還與Subaru一起在WRC世界拉力錦標賽登場。

Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops

在他自己的Youtube頻道中，Block還透露，在無品牌合約狀態下，他還將在今年的東非野生動物園 經典拉力賽中駕駛Porsche 911，並還會在Baja 1000中出賽。

影片來源：YouTube/Ken Block