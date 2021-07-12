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美國甩尾天王重回Subaru懷抱 將開WRX STI參加ARA拉力賽

記者趙駿宏／綜合報導
Ken Block將開著WRX STI 拉力賽車重回賽場。摘自Carscoops
Ken Block將開著WRX STI 拉力賽車重回賽場。摘自Carscoops

知名的美國拉力賽車手，也被稱為甩尾天王的Ken Block在結束與Ford的合約後，其戰車又再次回歸它最愛的品牌之一Subaru。今年將帶著他的全新Subaru WRX STI賽車，準備參加2021 ARA拉力錦標賽(American Rally Association championship)。

Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops
Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops

在今年早些時候結束與Ford的長期合作之後，Ken Block現在是無約一身輕，可以自由地選擇自己要開哪一家廠牌的車款，而最終Ken Block還是重回Subaru的懷抱，這也是他自2009年後，再次跳上WRX STI並與它並肩作戰。

Ken Block (圖左) 將開著WRX STI參加ARA拉力錦標賽。摘自Ca...
Ken Block (圖左) 將開著WRX STI參加ARA拉力錦標賽。摘自Carscoops

Ken Block表示：「除了今年將會把全職都放在拉力賽車之外，我又重新回到Subaru車上啦，它具有很好的均衡性！ 自2013年以來，我還沒有參加過完整的錦標賽，要適應新一代的STI需要花一些時間，但是我喜歡測試賽車的感覺，真是迫不及待地想登上Olympus的舞台」。

Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops
Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops

Ken Block第一次駕駛WRX STI是在2005年的Sno * Drift拉力賽，直到2009年與Ford簽約之前，他都一直是Subaru Rally Team USA的固定班底之一，在這段時間裡，Block贏得了10場美國拉力賽勝利，獲得了2場X Games獎牌，並在美國拉力賽車手錦標賽中獲得了前三名的三項大獎。Block甚至還與Subaru一起在WRC世界拉力錦標賽登場。

Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops
Ken Block的Subaru WRX STI拉力賽車。摘自Carscoops

在他自己的Youtube頻道中，Block還透露，在無品牌合約狀態下，他還將在今年的東非野生動物園經典拉力賽中駕駛Porsche 911，並還會在Baja 1000中出賽。

影片來源：YouTube/Ken Block

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