經典Toyota Supra！原廠復刻相關零件 滿足藏家需求

Toyota將開始復刻更多A70、A80 Supra零件。摘自Toyota

第四代Toyota SupraA80在車迷中獲得了傳奇般的經典地位，也讓Supra成為後人備受追捧的車型。也因為其受歡迎程度，讓Supra在中古車市場也備受歡迎。因此，Toyota GAZOO Racing於2020年開始為A70和A80的Supra復刻零件，滿足售後市場需求。

而Toyota原廠也正式宣布，在GR Heritage Parts Project計畫下，將復刻更多樣化的零件，為世界各地的Supra收藏家提供更多原廠零件的選擇。

另一項好消息是，正廠零件將通過Toyota經銷商網絡在日本 、北美、歐洲和其他市場銷售，不必千里迢迢的只能從日本訂購。因此，A70、A80 Supra車主們將能以和訂購新Yaris或Camry零件的方式和原廠叫料。唯一的區別是 GR Heritage Parts的生產數量有限，因此必須在復刻料件庫存賣完之前趕緊下單。

Toyota Supra A70。摘自Toyota

自2021年7月1日起，將可以購買 A70 的離合器總泵、離合器分泵、煞車軟管、熱水管和空調控制面板旋鈕，以及 A80 的含氧感知器。8月分則有，A70的陶瓷前標誌和 A80的前保險 槓桿。最後，從 2021年8月之後開始生產A70側面保護條、Toyota Supra車型後銘牌、前門護板和前懸吊下臂襯套。

原廠重新提供停產車款的零件，讓車主們不必到各大二手市場辛苦地找尋零件，將使世界各地的Supra車主更能夠好好保存車輛，也有助於Supra在二手車市場的價值穩定。

而Toyota並不是唯一一間提供復刻零件的車廠，自 2018 年起，Nissan為 Skyline GT-R（R32、R33 和 R34）提供零件，而Mazda則為MX-5 Miata（NA）和RX-7（FC 和 FD）也提供復刻生產的原廠零件。