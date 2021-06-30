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俄勒岡州禁止自助加油法令 為熱浪來襲破例

記者陳威任／綜合報導
俄勒岡州居民近日第一次體驗自助加油。（示意圖／ingimage）
俄勒岡州居民近日第一次體驗自助加油。（示意圖／ingimage）

美國，自助加油同樣相當常見，但唯獨俄勒岡州和新澤西州是唯二不允許自助加油的地區，因此來到加油站，都會有服務專員在旁為你的車加滿油。但近期北美太平洋西北沿岸目前正面臨歷史性熱浪，當地白天高溫紛紛衝破攝氏40度，2000萬人面臨高溫警報。俄勒岡州人口最多的波特蘭，氣溫一口氣飆上44度，連續兩天創下新高紀錄，連帶也改變一直以來禁止自助加油的法規。

俄勒岡州宣布臨時更改該州禁止自助加油的法規。消防局長宣布俄勒岡州地區現在可以為自己的汽車加油，但只從6月27日開始一直到6月29日晚上。

早期美國許多州都有類似的法規，主要是安全措施不足，後來在安全措施提升後，自助加油以更少的等待時間和更便宜的價格在1970年代變得普遍，但俄勒岡州的法律一直存在，所以長久以來居民都習慣有人幫忙加油，突然其來的自助加油要求，可是讓當地人驚嚇不已。

在禁令解除的短暫時期內，許多俄勒岡人將不得不弄清楚如何幫自己加油，這可能是他們一生中的第一次。雖然這意味著加油站客戶將不得不離開他們車子裡舒服的空調來加滿油箱，但這短時間的不便及酷熱，則保護加油站服務員在悶熱的溫度下站立數小時。

俄勒岡州 加油站 美國

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