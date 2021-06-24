開什麼車最惹人怨？這牌車主奪冠「出廠沒裝方向燈嗎」

新世代BMW M4 Competition Convertible (G83) 。（取材自BMW）

每個人開車上路對於不同品牌可能都會有一些主觀印象，例如開某牌都技術不好或是屁孩最愛哪一款車子。但是如果訪問一群人都得到相同想法時，是否意味就具有極高可信度？英國 一家金融服務公司Moneybarn，在今年4月做了一份調查，題目是「哪個牌子的駕駛是你覺得最糟糕的？」，並且共訪問了4000人，最後BMW駕駛以高達39.1%的數字成為最顧人怨的駕駛。

根據報告顯示，BMW駕駛最顧人怨的就是替自己建立了響亮的名聲，因此才會有「BMW出廠的車是不是都忘了裝方向燈」的這個笑話。報告書上這還說：「如果你想知道大家怎麼看BMW駕駛的，可以自己去Google ，打上「why are BMW drivers...」（為什麼BMW駕駛都...）這個關鍵字，後面跟著出現的都是類似白癡、混蛋等字樣。

相較於第一名相當眾望所歸，第二名的怨恨度則顯得較為偏低，由同樣是德系豪華品牌的Audi拿下亞軍，有14.1%的人覺得Audi駕駛很討厭，被認為雖然相較BMW車主好多了，但愛追尾的習性常常惹人討厭。第三名則是小貨車駕駛，7.9%的人覺得他們很討厭。

小改款Audi Q5。（圖：Audi提供）

第四名及第五名則分別是Range Rover和Ford車主，他們分別獲得了4.6%和4.2%的選票。報告說：「也許他們的崇高地位讓Range Rover的駕駛有一種在道路上的權利感，或者這可能只是我們這些羨慕豪華SUV的人一種不公平的刻板印象？」

Land Rover旗下的Range Rover Sport。（圖：Land Rover提供）

Ford是英國道路上最常見的品牌，尤其是廣受歡迎的Focus和Fiesta，但它們的駕駛可能沒有那麼受歡迎，有 4.2%的人表示，他們發現福特駕駛在道路上是最糟糕的。考慮到福特在英國的能見度，可能大多數人都曾遇到過粗魯或危險的駕駛。

The All-New Ford Focus Active。（圖：福特六和提供）

Moneybarn營銷和產品開發主管Tim Schwarz表示，這些數字無疑會讓一些人感到震驚。尤其是BMW車主的不受歡迎程度是小貨車司機的近五倍。他表示，有一個普遍的誤解，認為所有駕駛特定品牌的人，比如BMW或Audi，都是糟糕的司機，但這都是主觀的，你所使用的汽車 品牌不會讓你成為更好或更差的駕駛。