「我把牛魔王變小了」 LEGO推Toyota GR Supra模型積木

LEGO旗下的極速賽車SPEED CHAMPIONS系列推出全新傳奇跑車TOYOTA GR SUPRA模型。 圖/LEGO提供

居家防疫期間，需要做些事情來打發時間，對於愛車人士而言，組汽車 樂高模型絕對是一件能消磨時間又能增加收藏的好建議。LEGO旗下的極速賽車 SPEED CHAMPIONS系列推出全新傳奇跑車TOYOTA GR SUPRA模型，在LEGO積木的打造下，建構出兼具帥氣與童趣的積木模型。

自第四代車型於2002年停產後，TOYOTA旗下經典性能跑車Supra終於在2019年重回市場，全新車型更特別與BMW公司攜手合作，讓傳奇性能跑車以嶄新面貌重新歸來。

Toyota GR Supra。 摘自Toyota

曾在經典電影 「玩命關頭」中擊敗Ferrari的牛魔王TOYOTA SUPRA，是日本豐田汽車的經典性能車款，而1986年的第三代SUPRA，更是透過征戰各大國際賽事與知名歐洲大廠齊名競爭而聞名全球；第四代SUPRA進一步以流線車身、渦輪引擎帶來的強大性能，成為90年代街頭流行文化的一部分，多次出現在電玩遊戲及電影作品中，早已奠定其經典日式跑車的傳奇地位。

極速賽車Toyota GR Supra複製模型，高逾4公分、長逾16公分、寬逾7公分，以299個零件製成。 圖/LEGO提供 極速賽車Toyota GR Supra複製模型，高逾4公分、長逾16公分、寬逾7公分，以299個零件製成。 圖/LEGO提供

樂高版極速賽車Toyota GR Supra複製模型，高逾4公分、長逾16公分、寬逾7公分，搭載寬版八凸點的寬版底盤，忠實還原大量細節。以299個零件製成。採用Supra中最知名的顏色之一黃色作為外觀車色，其中包括一個穿著黑色Gazoo Racing賽車服和頭盔的樂高人，包裝中還包括兩種不同的車輪選項。