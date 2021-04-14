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放棄手機、攻向電車 LG-Magna將獲Apple Car合約？

編譯葉亭均／綜合外電
南韓樂金電子與加拿大麥格納的合資企業，目前「非常接近」與蘋果簽約，生產初期的蘋果電動車款。（取材自LG）
南韓樂金電子與加拿大麥格納的合資企業，目前「非常接近」與蘋果簽約，生產初期的蘋果電動車款。（取材自LG）

消息人士透露，樂金電子（LG Electronics）與加拿大汽車供應商麥格納（Magna）的合資企業目前「非常接近」與蘋果簽約，生產初期的蘋果電動車款。

韓國時報13日報導，消息人士表示，樂金與Magna暫時名為LG Magna e-Powertrain的合資公司「正非常接近與蘋果簽約，可能處理蘋果電動車的初期量產。合約細節正在討論中」。

報導說，若雙方敲定協議，將共同確認生產蘋果電動車的相關細節，電動車的原型將在2024年初發表。

上述消息激勵Magna股價13日收盤大漲4.6%至每股93.64美元。

消息人士說，樂金與Magna的合資公司能處理的產量將不大，因為蘋果主要是想利用第一代的電動車做為評估適銷性的機會。

消息人士透露：「由於樂金集團關聯企業包括樂金顯示器、樂金化學、樂金能源、LG Energy Solution與LG Innotek都在蘋果零件供應鏈內，因此蘋果不需要擔心任何供應鏈的問題。」

「這些樂金關聯企業都能勝任保證生產良率，以及為加快供應蘋果電動車所需的零件。」

樂金主管拒絕置評。

報導指出，樂金電子放棄智慧手機事業後，能把省下來的資金投入汽車零件相關領域。但另一名消息人士也透露，樂金和蘋果合作的資金規模不會太龐大。

LG Magna e-Powertrain目前估值為10億美元，計劃生產電動馬達、逆變器與汽車充電器。樂金將擁有新合資公司的51%股權，剩餘49%為Magna持有。合資公司的交易預期7月完成，正等待樂金股東核准其他條件。樂金先前已為通用的Bolt電動車和特斯拉供應馬達、電池組和其他零件；Magna 則已經為車廠生產電動車。

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