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開車時用手機有多危險？實測遮蔽視線4.6秒就能致命

記者趙駿宏／綜合報導
圖／Lexus提供
圖／Lexus提供

現代智慧型手機盛行，許多人的生活都離不開手機，加上現在社群時代興起，一天內時常就有許多訊息通知跳出，這也造就了人們時不時就得瞄往手機螢幕，甚至連開車時也不意外。

根據美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）的數據，當駕駛在開車途中收到訊息並將注意力轉移至手機回復訊息後，再回到路況上的平均時間是4.6秒，這意味著在4.6秒內，駕駛無法看到前方道路的路況，2019年有3,142人引此而喪生。

圖／Lexus提供
圖／Lexus提供

為了證明開車時使用手機有多危險，Lexus特別將NX的窗戶做了變色處理，並邀請素人上車試駕，在不告知試駕人員的情況下將行駛中NX的擋風玻璃、側窗變色屏蔽，模擬開車使用手機導致注意力不在前方道路上的情況。

影片來源：YouTube

想當然爾，試駕人員在不知情的情況下視線被屏蔽了4.6秒肯定相當驚慌失措，雖然4.6秒乍看之下是非常短的時間，但事實上以55 mph(約88km/h)的車速在4.6秒內就能跑完整個美式足球場了。因此，每當你在開車時低下頭去滑手機就是一次和死神的交會，Lexus希望藉由此實驗警惕人們在駕駛時都應該把注意力放在前方的路況上，即便開啟了半自動駕駛輔助。

圖／Lexus提供
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Lexus市場營銷副總Vinay Shahani表示：「Lexus希望通過改變駕駛對於開車使用手機的認知來提高對安全的意識。即使是當今道路上最先進的安全系統，也無法取代駕駛者的自身的專注力，只要坐在駕駛座上就必須得時刻專注在路況上」。

圖／Lexus提供
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智慧型手機 社群 美國

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