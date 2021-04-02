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F1賽季展開！Red Bull獨家首映Max Verstappen飆速史

記者張振群／綜合報導
現年23歲的Verstappen自從17歲成為F1史上最年輕的分站冠軍車手，2016年西班牙大獎賽奪冠後的228天，一直以來備受關注，經常必須面對別人對他的表現總是抱持著高度期望的壓力。 圖／Red Bull提供
現年23歲的Verstappen自從17歲成為F1史上最年輕的分站冠軍車手，2016年西班牙大獎賽奪冠後的228天，一直以來備受關注，經常必須面對別人對他的表現總是抱持著高度期望的壓力。 圖／Red Bull提供

隨著上週末2021年F1賽季巴林開幕戰激烈展開、F1飆速求生第三季的開播被盛讚為最精彩的一季，在一級方程式賽車每個激烈的賽季中，場內場外賽車手之間的精彩生活讓更多人關注。Red Bull獨家推出F1史上最年輕的分站冠軍車手Max Verstappen從初次公開亮相至期間快速成長的『真實』紀錄史。

巴林開幕戰，Red Bull Racing F1車手Max Verstappen全程與Mercedes車隊在緊張刺激、難分難解的纏鬥之後，終場獲得第2名，而Lewis Hamilton在F1的前哨戰依然氣勢凌人，贏得最後勝利。

Red Bull獨家推出F1史上最年輕的分站冠軍車手Max Verstappen...
Red Bull獨家推出F1史上最年輕的分站冠軍車手Max Verstappen從初次公開亮相至期間快速成長的『真實』紀錄。 圖／Red Bull提供

Verstappen排位賽贏得桿位，在56圈比賽中領先28圈，但在超越Hamilto剩最後4圈時，在第4彎道終於被後方的英國籍車手趕上，最後在方格旗的揮舞下，衝線以0.7秒飲恨居次。

Verstappen的新隊友Sergio Pérez將絕望變成了喜悅，他的賽車在熱身圈暫時熄火，他自排位最後衝到了第5名完賽；而 Scuderia AlphaTauri 車隊的新秀Yuki Tsunoda在其F1的首役，歷經幾次超車的優異表現後，終場拿下績分進帳第9名佳績。

與此同時，同步開幕戰的展開，Red Bull推出最新的紀錄片『For Real』以揭露Red Bull Racing F1車手Max Verstappen是如何在首次代表Red Bull Racing F1車隊公開亮相時奪下首勝，成為歷史上最年輕的F1冠軍車手。

對於2021 F1開幕戰Max Verstappen表示：「當然感到可惜，但你也...
對於2021 F1開幕戰Max Verstappen表示：「當然感到可惜，但你也必須看到積極的一面。我們確實能夠與他們搏鬥，並且我認為新賽季像這樣開始真是太好了。」 圖／Red Bull提供

現年23歲的Verstappen自從17歲成為F1史上最年輕的分站冠軍車手，2016年西班牙大獎賽奪冠後的228天，一直以來備受關注，經常必須面對別人對他的表現總是抱持著高度期望的壓力。但正如新的一季紀錄的內容，他依舊很享受所有的過程，並樂於承擔及面對自己所在的處境。

「我是Max Verstappen，這是一個成為一級方程式比賽中最年輕分站冠軍的故事。」這只是『For Real』第3季的開端，Max用自己的方式-誠實且幽默的語言來講述這個故事，並且用動畫的方式融入呈現。

Verstappen面帶微笑的回憶起過往令人難忘的經歷，例如他曾因為沒有駕駛執照而不得不開車到偏離軌道的目的地，以及分享當初他一得知將加入Red Bull Racing團隊的心情。Verstappen表示：「坐下來好好回顧我的第一場F1比賽真的很不錯。除非有人問我，不然我通常不會去回想，而且有趣的是自己還記得多少細節，一切嗣戶已經非常久遠了，

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