電動車全面進攻後 美國電網有能力支撐電力輸出嗎？

加州已經計畫在2035年禁售所有燃油動力車款。摘自Carscoops

路透社報導，德州自2月中受到暴風雪襲擊以來，經歷過數十天的急凍情形，奧斯汀市也因全州停電而使其12輛新的電動公車癱瘓，這個問題將會不斷被放大，也直接影響了明年地方政府計劃購買電動車時的意願。

奧斯汀的困境凸顯了政府、公用事業公司和車廠間在應對氣候變化時所面臨的挑戰。生產更多的電動車代表著需要更多的充電基礎設施和更大的電網容量。公家機關和發電廠將不得不投資 數十億美元來創造這種額外的電量需求，同時還面臨著必須用可再生能源替代化石燃料的「環保」挑戰。

極端氣候的形成增加了電力供應難度

近年來全世界的氣候愈來愈極端，去年加州 熱浪期間的停電事故促使該州指示其公用事業公司在今年夏天採購應急發電能力，並改革其後備電力計劃。

先不說極端氣候造成的停電影響，加州本身就已經計畫在2035年禁售所有燃油動力的車款，因此擴張加州的電網容量或許才是州政府的當務之急。

極端氣候的形成增加了電力供應難度。摘自Carscoops

路透社對此進行了調查，並指出一家擁有兩到三百萬客戶的公用事業公司，到2030年可能需要在每輛電動汽車 電網升級上投資1,700美元至5,800美元。 這可不是一筆小數目，這意味著當路上有4000萬輛電動汽車行駛時，所需的投資可能會超過2000億美元。與之相比，投資者擁有的公司迄今已批准升級的金額僅為 26億美元。

或許上述的數字已經將你弄得頭昏腦漲，那麼只要以最簡單的角度想像，當外面氣候非常炎熱，並且每個人都在室內開啟空調裝置，並在同時還要給他們的電動車充電時，該地區是否能應付這樣龐大的電力需求。

有鑒於此，當聽到國家可再生能源實驗室估計，到2050年美國的發電能力將需要增加一倍以上的論點就不足為奇了。且這樣做的成本毫無疑問的會轉嫁到消費者身上。

德州大雪期間，電費大漲至每千度9000美元，格雷迪能源公司（Griddy Energy LLC）選擇讓客戶承擔這筆費用，導致部分用戶單月電費飆破1萬美元大關，也因此，德州政府撤銷了格雷迪能源的經營權，並將旗下客戶轉給其他電力公司，隨後格雷迪能源也聲請破產。

到2050年美國的發電能力將需要增加一倍以上，且這樣做的成本毫無疑問的會轉嫁到消費者身上。摘自Carscoops

因此，在全面禁止燃油車販售之前，當地政府必須好好評估電網容量，以及發生緊急狀況時供電是否還能正常運作，否則無論是轉嫁到消費者身上的成本或是公用事業機關吸收的成本將會相當驚人，最糟的狀況可能會產生電不夠用的情況。

就如同Toyota社長於去年底發表的言論相同：「如果每個人都擁有電動汽車，到了夏季用電尖峰時期，日本的電量將會十分緊繃，在這麼短的時間升級日本的電力基礎設施以支持全面電動汽車化，將花費14萬億日圓至37萬億日圓的天價。」更別說是幅員遼闊的加州甚至是美國本土了，全員電動化不管對任何國家的政府、車廠的基礎建設都是相當大的考驗。