Aston Martin重返F1賽道 更帶來2部官方特殊用車

英國百年車廠Aston Martin以Aston Martin Cognizant Formula One，回歸榮耀與速度的最高殿堂Formula One（F1，一級方程式賽車）。同時，旗下Vantage跑車與LSUV DBX也於今年賽事擔綱安全車與醫療用車。(圖:Aston Martin提供)

2021年英國 百年車廠Aston Martin正式宣告睽違60餘年，以Aston Martin Cognizant Formula One之名，再度回歸榮耀與速度的最高殿堂Formula One（F1 ，一級方程式賽車 ）並於3月28日巴林大獎賽上正式亮相。Aston Martin Vantage與品牌首款LSUV DBX，也於今年賽事擔綱安全車與醫療用車，為Aston Martin飛翼廠徽與賽車殿堂的完美組合揭開序幕。

Aston Martin Gaydon總部為此研發Vantage特殊裝備版本，建構於車型原有的優秀底盤設定與空氣力學表現，由團隊著手進行細部更動以符合FIA標準；推出後廣受好評的DBX也將扮演F1官方醫療車角色，憑藉敏捷動態與出色車室空間，應變賽事各種突發狀況。

Aston Martin Gaydon總部為此研發Vantage特殊裝備版本，建構於車型原有的優秀底盤設定與空氣力學表現。Aston Martin DBX則憑藉敏捷動態與出色車室空間，應變賽事各種突發狀況。(圖:Aston Martin提供)

在比賽過程中Aston Martin安全車將於維修區全程待命並由FIA任命，擁有20多年F1安全車駕駛經驗的Bernd Mayländer進行操控。遭遇惡劣天氣或事故時，前賽車手兼副駕駛Richard Darker將在賽事控制中心的部署下，走上賽道排除事故，以控制比賽節奏。

為高效處理賽事各項情況，圈速表現對於F1官方安全車至關重要。Aston Martin Lagonda首席執行長Tobias Moers為此強化本屬賽道取向的Vantage，將既有510ps馬力，一舉提升至535ps，在短短3.5秒內，即可達到0-100km/h的加速性能並加強變速器調校，使升降檔操縱更加精準直接。

Aston Martin DBX則擔綱本賽季F1官方醫療車，由Alan van der Merwe駕駛。外觀採用2021 Aston Martin Racing Green與Lime Essence跳色塗裝，可輸出馬力550ps及扭力71.4kgm，出色動力表現確保醫療團隊發揮高效危機處理。(圖:Aston Martin提供)

品牌經典的凸字型格柵水箱護罩與全新前導流板相互結合，可於200km/h的速度下產生155.6kg下壓力，比同等時速下的量產Aston Martin Vantage重逾60kg；針對懸吊系統、轉向及減震器也進行全方位修改，加強底部支撐以提升車身剛性，並配備空氣動力學套件和低扁平比輪胎，使Vantage完美勝任F1安全車任務。

Aston Martin於2020年利曼24小時耐力賽，憑藉Vantage GTE贏得兩項總冠軍，並蟬聯世界耐力錦標賽 GT跑車製造商年度總冠軍。取法於賽事成功經驗，Aston Martin將參賽研發之強大熱冷卻系統，完美移轉至F1安全車設計中，除了在引擎蓋增加額外通風孔，也配備倍耐力公路胎以及碳陶瓷剎車碟盤，多方強化冷卻效率。

Aston Martin Vantage安全車採用與Aston Martin Cognizant Formula One Team相同之2021 Aston Martin Racing Green全新車色，並以Lime Essence色調勾勒前擾流板，致敬品牌輝煌賽車血脈。車身印有醒目FIA安全車標誌，亦安裝無線電天線、LED後車牌以及由Aston Martin特別訂製的LED車頂燈條。固定在燈條上的後視攝像頭，可將即時圖像傳送到位於駕駛室內的第二個後視鏡，便於副駕駛監控後方活動。

車室空間則配備具有6點安全帶的賽車座椅，儀錶板上兩個螢幕，可即時顯示圈速計時及賽道車輛定位等詳細資訊。中控台經過大幅度調整，旋轉儀錶盤移回至杯架位置，取而代之的是開關控制系統，用於執行警報器啟動、無線電通信、LED燈條控制等多項操作，車頂和車內皆安裝攝像鏡頭，提供即時影像畫面。

原廠還針對懸吊系統、轉向及減震器也進行全方位修改，加強底部支撐以提升車身剛性，並配備空氣動力學套件和低扁平比輪胎，使Aston Martin Vantage完美勝任F1安全車任務。(圖:Aston Martin提供)

Aston Martin DBX也將擔綱本賽季F1官方醫療車，由Alan van der Merwe駕駛。外觀同樣採用2021 Aston Martin Racing Green與Lime Essence跳色塗裝，可輸出馬力550ps及扭力71.4kgm，出色動力表現確保醫療團隊發揮高效危機處理。有效運用寬敞車室空間，拆下後排中央座椅，並將其餘四個座位更換為運動型座椅、配備6點式安全帶，這些座位可供車手Alan van der Merwe、F1醫療救助協調員Dr. Ian Roberts以及當地醫生乘坐，同時留出一個空位，以備發生事故需將賽車手載回維修站時使用。

醫療車需攜帶大量設備，包括大型醫療包、除顫器、滅火器及燒傷處理工具包，充分利用DBX 632升優秀行李箱空間。與安全車相似，醫療車儀表板亦配備兩組螢幕，顯示比賽現場實況與即時生物特徵數據，一旦發生事故，可提供受監測人健康狀況等資訊。

Aston Martin Lagonda首席執行長Tobias Moers表示：「Aston Martin全體同仁皆為品牌重返F1®感到無比自豪，敏捷強勁的Vantage擔任F1官方安全車，首款LSUV DBX則以醫療車角色，出征遍佈世界各地F1®賽場，這是品牌再創顛峰的光榮時刻。」Aston Martin將於3月28日，在巴林大獎賽以Aston Martin Cognizant Formula One之名正式重返F1賽道。