汽車等紅燈 打N檔還是P檔？注意有這層「安全考量」

開車的人停等紅燈的習慣不一樣，有的人打N檔，也有人打P檔。（取材自imgimage）

每個人開車的習慣都不一樣，日前台灣 一名網友便以「等紅燈你會打P還是打N呢？」為題發問，表示自己在搭計程車時發現每個司機在停等紅燈的習慣都不一樣，有的人是打N檔（空擋），但也看過P檔（停車檔）派的人，他自己則是只踩煞車，便想藉此發文詢問網友「不知道各位老司機，對於這換檔有什麼看法呢？」

網友在論壇上發文說明，自己則是覺得停紅燈打檔太麻煩，所以都踩煞車不換檔，因此他也好奇詢問「對於這個換檔有沒有什麼看法」。

此文一出，紛紛引出許多網友留言表示「我是打N檔」、「我是超過20秒以上打N檔拉手煞車，20秒以下踩腳煞」、「現在新車多數都有AUTO HOLD，我會開這個；如果是舊車沒有AUTO HOLD功能，紅綠燈3分鐘以上就可能打N檔或P檔」、「小於20秒踩煞車、21到60秒踩煞車＋N檔、大於60秒N檔＋手煞車」、「D檔（前進檔），踩煞車。」

綜合下來，多數的網友都是N檔和腳煞車派的，「個人習慣打N檔+手煞車，因為打P檔，萬一後車是三寶，如果被後車推撞，搞更大條」、「停等紅燈被後車硬撞N次，現在一定打N檔」、「等紅燈就打P檔不覺得打檔距離有點遠嗎」、「前一台車開了15年，一直是紅燈打N檔，等綠燈再入D檔，依舊頭好壯壯。」