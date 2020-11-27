問題車召回太慢 現代、起亞繳2.1億罰款

由於有引擎問題的160萬輛車召回太慢，現代和起亞兩大韓國汽車廠27日同意，在美國支付2億1000萬元罰款。(美聯社)

由於160萬輛車引擎問題回廠整修太慢，現代(Hyundai)和起亞(Kia)兩大韓國汽車 廠27日同意，在美國 支付2億1000萬元罰款。

全國公路交通安全管理署(NHTSA)說，裁罰理由是兩公司提交給該局有關回廠整修的資訊不正確。

現代汽車同意支付1億4000萬元罰金，包括5400現款、4000萬改善汽車安全費用，以及4600萬元無法做到上述要求的「後續」罰款。

起亞汽車將付出7000萬元，包括2700萬元現款、1600萬元改進安全措施所需費用，和2700萬元無法如期改善的後續罰款。

現代的改善期限是三年，起亞兩年，得各延一年。

全國公路交通安全管理署副署長歐文斯(James Owens)說，汽車製造商必須正確認知有關安全召回汽車的責任，「並如期、坦誠地提報所有與安全有關的資訊」。

這項裁罰針對2015年和2017年裁決兩廠出產車輛，因引擎有零件耗損與失靈之虞而召修處理的情形。

現代汽車另耗資4000萬元在美國成立汽車安全測試及檢驗場，引進新的科技，強化安全資料的分析能力。

現代汽車北美分公司汽車安全長拉吐福(Brian Latouf)說，「我們馬上行動，著手提升對安全問題的回應能力」。

起亞否認各界對起亞汽車的有關說法，但同意以罰款解決問題，「避免和政府的糾紛拖延下去」。起亞也同意重新調整負責美國汽車召回的部門。

路透曾於2018年11月報導，聯邦檢察官針對這兩家車廠是否老實執行回廠修理，發動刑事調查。2019年，路透又報導，好幾個州也在調查，針對引擎起火的安全問題，現代和起亞的處理，是否涉嫌欺瞞、不公。