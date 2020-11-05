我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

911、Taycan助攻 保時捷締造10.4％銷售報酬率

記者張振群／綜合報導
全球疫情嚴峻，但德國跑車廠保時捷仍在2020年前三季度達成20億歐元的營業利潤。 (圖:Porsche提供)
全球疫情嚴峻，但德國跑車廠保時捷仍在2020年前三季度達成20億歐元的營業利潤。 (圖:Porsche提供)

縱使全球疫情嚴峻，德國跑車廠保時捷（Porsche）仍在2020年前三季度達成20億歐元的營業利潤。過去9個月，保時捷斬獲194億歐元營收，使銷售報酬率達到10.4％。雖然同比去年下降28％，但保時捷原廠董事會負責財務與IT的董事副主席Lutz Meschke對此結果感到非常滿意：「不斷優化製造流程，自始至終存在於品牌的DNA，而我們正因此受惠。」儘管汽車產業的前景尚未明朗，但製造效率的提高讓保時捷實現二位數的銷售報酬率。

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume認為：豐富且令人印象深刻的產品線是另一個成功因素。「我們年輕、且令人矚目的產品組合成功吸引顧客，因此，我對接下來幾個月的表現保持樂觀。」Blume表示：「經典911推出全新車型和純電跑車Taycan深刻展示保時捷的創新實力，其銷售數量也超乎我們預期。」2020年前9個月，經典車款911達到25,400輛的交車數。保時捷首部純電超跑Taycan在2019年9月亮相後，截至9月更達近11,000交車量。

縱然整體市場困難重重，但保時捷仍持續進行數位化及純電化的投資；在未來五年內，在嶄新技術的投資將達到150億歐元。「雖然這項投資決定影響了當前業績，但長遠看來，此舉有助於確保公司的前景及就業機會。」Meschke說到。

此外，除了市場充滿挑戰，匯率的變動也衝擊業績。但他仍特別強調：「15％的銷售報酬率仍是保時捷今年的戰略目標，由於新冠肺炎流行所帶來的影響，如此具野心的目標在2020年看來並不實際，但得益於保時捷的長期戰略，我們有信心能在今年年底前實現二位數的銷售報酬率。」

保時捷首部純電超跑Taycan在2019年9月亮相後，截至9月更達近11,000...
保時捷首部純電超跑Taycan在2019年9月亮相後，截至9月更達近11,000交車量。 (圖:Porsche提供)

投資 匯率 營收

上一則

雙螢幕Out！Toyota Crown小改款 內裝實用性全面升級

延伸閱讀

福斯新純電車搶手 Volkswagen六周交付1.4萬輛ID.3

福斯新純電車搶手 Volkswagen六周交付1.4萬輛ID.3
服裝沒有性別／德國工程師 穿窄裙、高跟鞋上班

服裝沒有性別／德國工程師 穿窄裙、高跟鞋上班
結合兩大潮流！Mini將推2款電動跨界車型、強化中國市場

結合兩大潮流！Mini將推2款電動跨界車型、強化中國市場
Google地圖幫大忙 街景「抓到」欠稅保時捷休旅車

Google地圖幫大忙 街景「抓到」欠稅保時捷休旅車

熱門新聞

通用汽車即將推出的一款SUV。(美聯社)

消費者報告：特斯拉這項功能 仍遠落後通用

2020-10-28 10:51
全新Genesis GV70露出真面目。(取材自Genesis)

品牌第2款休旅來了！全新Genesis GV70外觀、內裝曝光

2020-10-29 04:30

跑車炫、夾克帥！Lamborghini x 山本耀司 推時尚聯名

2020-11-03 01:38
Bugatti即將要推出一款全新的Le Mans Hypercar超級跑車，其測試車已經在賽道被捕獲。（取材自autoexpress）

神秘的X尾燈？Bugatti超跑現身法國賽道測試

2020-10-28 02:45
德國權威雜誌auto motor and sport舉辦的讀者評選活動中，Audi旗下多部不同級距車款在十個評選項目中榮獲五個獎項的殊榮，Audi設計總監Marc Lichte代表整個設計團隊頒授這五座獎杯。 圖／Audi提供

德國權威雜誌讀者票選 Audi一口氣奪下5獎項

2020-11-01 01:01
Volkswagen ID.3是品牌首款建構於MEB電動模組化平台上的純電動車。摘自Volkswagen

福斯新純電車搶手 Volkswagen六周交付1.4萬輛ID.3

2020-10-30 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選