911、Taycan助攻 保時捷締造10.4％銷售報酬率

全球疫情嚴峻，但德國跑車廠保時捷仍在2020年前三季度達成20億歐元的營業利潤。 (圖:Porsche提供)

縱使全球疫情嚴峻，德國跑車廠保時捷（Porsche）仍在2020年前三季度達成20億歐元的營業利潤。過去9個月，保時捷斬獲194億歐元營收 ，使銷售報酬率達到10.4％。雖然同比去年下降28％，但保時捷原廠董事會負責財務與IT的董事副主席Lutz Meschke對此結果感到非常滿意：「不斷優化製造流程，自始至終存在於品牌的DNA，而我們正因此受惠。」儘管汽車產業的前景尚未明朗，但製造效率的提高讓保時捷實現二位數的銷售報酬率。

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume認為：豐富且令人印象深刻的產品線是另一個成功因素。「我們年輕、且令人矚目的產品組合成功吸引顧客，因此，我對接下來幾個月的表現保持樂觀。」Blume表示：「經典911推出全新車型和純電跑車Taycan深刻展示保時捷的創新實力，其銷售數量也超乎我們預期。」2020年前9個月，經典車款911達到25,400輛的交車數。保時捷首部純電超跑Taycan在2019年9月亮相後，截至9月更達近11,000交車量。

縱然整體市場困難重重，但保時捷仍持續進行數位化及純電化的投資 ；在未來五年內，在嶄新技術的投資將達到150億歐元。「雖然這項投資決定影響了當前業績，但長遠看來，此舉有助於確保公司的前景及就業機會。」Meschke說到。

此外，除了市場充滿挑戰，匯率 的變動也衝擊業績。但他仍特別強調：「15％的銷售報酬率仍是保時捷今年的戰略目標，由於新冠肺炎流行所帶來的影響，如此具野心的目標在2020年看來並不實際，但得益於保時捷的長期戰略，我們有信心能在今年年底前實現二位數的銷售報酬率。」