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傳iPhone 13機身變厚 相機模組變大又變凸

編譯林奕榮／綜合外電
據傳蘋果iPhone 13系列的機身將稍微變厚，相機模組則變大也更突出。 取材自AppleInsider
據傳蘋果iPhone 13系列的機身將稍微變厚，相機模組則變大也更突出。 取材自AppleInsider

AppleInsider網站報導，蘋果公司下一代智慧手機iPhone 13系列（暫定名稱）的機身可能略微增厚，因搭載一些新的技術；此外，iPhone 13的相機將重新設計，相機模組變得更大也更突出。

iPhone 13預期將在今年稍晚推出，整體設計有一些小變動；由於iPhone 12的設計已大幅調整，蘋果下一代手機的外觀可能幾乎沒有變動。

報導指出，MacRumors網站取得的設計圖顯示，iPhone 13的機身將比前一代厚0.17公厘。

iPhone 13系列的相機模組厚度也將增加，據傳iPhone 13的相機模組厚度達2.51公厘（iPhone 12為1.5到1.7公厘），iPhone 13 Pro則為3.65公厘。

MacRumors推測，相機模組變厚，是為了減少後鏡頭突出的程度；蘋果iPad Pro的相機已採取類似的設計變動。

相機模組的尺寸也將變大，約為36公厘X37公厘，與iPhone 12 Pro Max的尺寸差不多。報導指出，這代表蘋果下一代手機的Pro版，可能具備類似的相機功能。

市場預期，蘋果將在9月發表iPhone 13系列；下一代iPhone改進的部分，據傳將包括相機系統、 120Hz ProMotion螢幕和側邊按鍵加入Touch ID功能。

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