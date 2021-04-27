iOS 14.5推5大新功能 Apple Watch就能解鎖iPhone

用戶更新iOS 14.5之後，就可以在戴口罩而無法使用Face ID時，透過手上的Apple Watch安全地解鎖iPhone。圖：蘋果提供

擁有許多進化功能的iOS 14.5終於正式推出了！iPhone 使用者如果想要戴著口罩用App le Watch解鎖手機、選擇不同的Siri聲音、享有更嚴謹的隱私控制設定，現在就可以趕快免費更新。

用Apple Watch解鎖iPhone

原本就有使用Apple Watch的用戶，在更新iOS 14.5之後，立刻可以享受戴著口罩也能輕鬆且安全地解鎖Face ID的便利功能。當Apple Watch戴在手腕上、呈現解鎖狀態，且距離iPhone很近時，使用者只要用視線掃過iPhone，便會從Apple Watch收到iPhone解鎖的震動回饋。這個新功能適用於iPhone X和以上機型，以及Apple Watch Series 3和以上表款。

現在進行首次設定時，Siri提供了更多聲音選擇，且不再有預設選項，而「App追蹤透明度」則是會要求App必須取得使用者的同意，才能追蹤或存取他們裝置上的廣告辨識碼。圖：蘋果提供

Siri 再強化

在iOS 14.5中，初次設定Siri時將不再預設聲音，而是由使用者直接自行選擇習慣的語系與英語地區腔調。這些新的Siri聲音使用神經文字轉換語音技術，呈現更加自然的聲音語調。另外，Siri現在也能支援FaceTime群組視訊，輕鬆透過語音指令開啟與多位聯絡人通話，或要求Siri用FaceTime 打給「訊息」裡的任何具名群組。除了新訊息，Siri現在也能透過AirPods或適用的Beats頭戴式耳機通知來電，並在iPhone擁有者需要幫助但無法打電話時提供與緊急連絡人通話的功能。

更嚴謹的隱私控制

這個平常看不見但肯定讓許多App開發者更為謹慎的「App追蹤透明度」新功能，會要求App必須取得使用者的同意，才能在跨App或從由其他公司所擁有的網站追蹤使用者資料，來用於廣告或與資料仲介分享。使用者可自行決定個別App的授權許可，也可以隨時從「設定」裡變更選擇。

針對伴侶接吻和伴侶愛心的表情符號，使用者現在可以為個別選擇不同的膚色。圖：蘋果提供

iOS 14.5 加入了六個新的表情符號，包括嘆氣、蓄鬚女子和烈火之心等。圖：蘋果提供

新的表情符號

為了讓表情符號可以更適切地傳達使用者的心情，針對伴侶接吻和伴侶愛心的表情符號現在提供更多不同的膚色選擇。另外也新加入了包括：嘆氣、暈頭轉向、躲在雲後、火燒心、綁著繃帶的心，還有蓄鬚女子等更符合近年「性別平權」觀念的表情符號。

美國與中國的「地圖」使用者現在透過告訴iPhone或CarPlay上的Siri，可回報路徑中的事故、危險或測速事件。圖：蘋果提供

在Apple地圖上回報事故

這個功能目前只有美國和中國的「地圖」使用者可以使用。只要透過iPhone或CarPlay上的Siri，即可語音回報路徑中的事故、危險或測速事件。在導航時，使用者可以告訴Siri「前方有車禍」或者「有東西在路上」，甚至回報顯示在地圖上的事故已排除。這項功能設計能讓駕駛無須動用雙手，專注於路況。事故可由乘客透過「地圖」裡的「回報事件」回報或排除。除此之外，「地圖」使用者現在也能在走路或騎腳踏車時，與親友分享預計抵達時間。CarPlay使用者則可以透過新的Siri或鍵盤控制使用「分享預計抵達時間」功能。

iOS 14.5中Apple Podcasts的節目頁面經過重新設計，讓開始播放變得更簡單。更可讓使用者能以標題、優先順序、到期日期或建立日期排序「提醒事項」。圖：蘋果提供

除了前述5大新功能，在iOS 14.5中，Apple Podcasts節目頁面也經過重新設計，更方便找到儲存與下載的節目內容、更方便發現新的有趣節目。而iPhone 12系列的使用者也可以享受5G雙卡雙待的強大功能，而「智慧數據模式」則可以更優化電池續航力和數據使用量。並在AirTag在台上市之後，立即享受透過「尋找」App安全地追蹤並找到重要物品的安心感。另外，「提醒事項」的功能也重新設計更容易找尋；「輔助使用」的「語音控制」新增了更多語音支援，讓更多使用者能精準地只用聲音就能進行全面操作。