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iPhone誇大防水功能？消費者在紐約發動集體訴訟

編譯葉亭均／綜合報導
消費者在紐約提告iPhone的防水功能陳述具有誤導性。（路透）
消費者在紐約提告iPhone的防水功能陳述具有誤導性。（路透）

有消費者試圖對蘋果公司發動集體訴訟，控告蘋果在行銷中以誤導陳述，誇大iPhone的防水功能。

蘋果和許多智慧手機大廠一樣，會在iPhone產品標示防水等級，而且近年標示的防水等級提升。事實上，的確有許多iPhone手機掉到湖裡數月後被撈起還能正常運作的案例，包括台灣日月潭近期也有掉入潭底的iPhone手機，在沒裝防水套情況下，經過44天後被撿回後還能正常開機運作的案例。

不過，AppleInsider網站報導，一起24日在美國紐約南區聯邦地區法院提告的訴訟，控告蘋果誇大其硬體的防水功能。

這起訴訟被列為「集體告訴」，史密斯（Antoinette Smith）被列為「代表其他所有類似情況的」原告。長達13頁的訴狀主要針對蘋果的防水功能陳述。舉例來說， iPhone 7的行銷內容列出擁有「IP67」保護，能在深達1公尺的水下，提供長達30分鐘的保護力。

對於iPhone 11 Pro和Pro Max，蘋果的標示為IP68防水等級，但宣稱能在深達4公尺的水下提供30分鐘的保護；iPhone 12則能在6公尺的水深內提供30分鐘的保護。

然而，史密斯提出的訴訟指出，這些「印刷精美的免責聲明不夠合格」，原因是這些防水認證水準是基於在實驗室中靜態與純水中進行的測試，和游泳池或海水不同，「這代表消費者站在泳池或海邊，手機被水噴到或暫時浸濕時，將被拒絕保固，原因是這些水質含有氯或鹽分」。

此外，保固範圍也不涵蓋由液體造成的損毀。由於iPhone裝置內建液體浸入顯示器，當裝置接觸到液體時，顯示器會轉紅色。

這起訴訟表示，蘋果建議當iPhone接觸到果汁或咖啡這類一般液體時去稍微沖洗，但這可能會引發內建的液體顯示器轉紅，這代表這樣的舉動可能會導致手機主被拒絕保固維修。

這起案件的原告是紐約布朗克斯居民，據稱購買的是iPhone 8。

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