10億iPhone當靠山 蘋果AirTag不怕沒人買

蘋果的藍芽追蹤器產品AirTag。（路透）

蘋果 20日發表一款「防丟神器」AirTag，使用者能將這款售價29美元、外觀有如硬幣般的裝置附在鑰匙、背包等貴重物品上，遺失時就能靠內建在蘋果裝置的Find My軟體上得知遺失物或失竊物品的位置。

美國 財經媒體CNBC網站分析，雖然AirTag將與市場上眾多類似的產品競爭，包括Tile藍芽防丟器，但專家分析，AirTag能殺出紅海的最重要差異特色，並不在產品本身內，而是靠著別人的iPhone 進行協尋，而全球正有10億支iPhone處於開通狀態。

AirTag沒有GPS信號，而是採用藍芽訊號，避免利用GPS訊號會迅速耗盡電池電力並引發隱私問題。採用藍芽訊號，可透過別人的iPhone協助接收到裝有這款裝置的遺失物訊號，再透過網絡通知主人。

蘋果在Find My服務中的安全說明中解釋：「利用藍芽和全球數億的 iOS、iPadOS和macOS裝置，使用者就算無法連接Wi-Fi和蜂巢式網絡，用戶也能找到遺失物的定位。」

AirTag也代表蘋果公司正在使用全世界超過10億支的已開通iPhone，做為打造競爭同業無可匹敵的新服務基礎，就算iPhone用戶沒有購買AirTag，但他們手上的iPhone也會成為尋找遺失物的實體網絡一環。