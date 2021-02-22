我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

670人就1死、墓碑快不夠…佛奇：美防疫全世界最糟

蘋果新品螢幕驚現粉紅色「外星光點」 官方回應了

編譯中心／綜合報導
才剛上市3個月的Apple M1處理器版的Mac mini，傳出出現Bug情形，透過HDMI線連接螢幕後，螢幕竟出現一排排類似外星光點般的粉紅長方形點點。（截圖自MacRumors）
才剛上市3個月的Apple M1處理器版的Mac mini，傳出出現Bug情形，透過HDMI線連接螢幕後，螢幕竟出現一排排類似外星光點般的粉紅長方形點點。（截圖自MacRumors）

蘋果新品M1版的Mac Mini出現災情！媒體《MacRumors》揭才剛上市3個月的Apple M1處理器版的Mac mini，傳出出現Bug情形，透過HDMI線連接螢幕後，螢幕竟出現一排排類似外星光點般的粉紅長方形點點。針對此傳聞，蘋果官方已回覆，由於軟體出現Bug才會有此問題，會在下一版的 macOS Big Sur 11.3 更新中修復。

在媒體報導前，許多蘋果迷早在2020年年底，該產品剛推出之際就在《Reddit》論壇抱怨過該問題，還有網友在《MacRumors》報導下方留言，po出「粉紅頑皮豹」影片調侃蘋果工程師，認為「這bug顏色選得不錯」。這樣的現象只有出現在以M1版的Mac mini，使用HDMI傳輸線直接連上螢幕才會發現，網友發現，若改用USB-C線或Thunderbolt接口轉接螢幕，就不會有問題；也有人說，該問題並非一直存在，只要在粉紅光點出現時，將顯示器與M1 Mac mini斷開再重接，或將螢幕電源關閉再次打開，類似外星般的光點就會消失。

蘋果官方建議，用戶可將Mac mini改為睡眠模式，等待兩分鐘後再度喚醒，接著再拔下HDMI連接線重接，並於「系統偏好設定」->「顯示器」項目中重新調整解析度，就能暫時解決此問題。

圖為蘋果M1 版 Mac Mini顯示的螢幕頁面。（取材自蘋果官網）
圖為蘋果M1 版 Mac Mini顯示的螢幕頁面。（取材自蘋果官網）

蘋果 Apple

上一則

體驗太差？中國版Clubhouse「對話吧」 上線2周就下線

延伸閱讀

超前部署！蘋果招募6G網路開發人員 降低依賴其他公司

超前部署！蘋果招募6G網路開發人員 降低依賴其他公司
台積電傳要求春節加班趕蓋3奈米廠 每人日加發4000元

台積電傳要求春節加班趕蓋3奈米廠 每人日加發4000元
大摩看好蘋果前景 App Store上月業績創半年來最高

大摩看好蘋果前景 App Store上月業績創半年來最高
表現超優異但審慎看展望...蘋果財報五大重點一次看

表現超優異但審慎看展望...蘋果財報五大重點一次看

熱門新聞

一位網友不經意發現iPhone的時鐘APP竟暗藏小巧思，讓他忍不住發文驚呼，「有人跟我一樣現在才知道的嗎？」貼文引起千名網友回覆。（取材自臉書）

iPhone用了6代才知「時鐘小巧思」 網友：搶票超好用

2021-02-17 00:10
91mobiles流出的新款iPad Pro背面一角圖片。（取材自91mobiles網站）

傳蘋果下月將發表新品 AirTags、iPad Pro正式亮相

2021-02-16 02:27
圖：pixabay

YouTube下架近3000個頻道帳號 大多數涉及中國

2021-02-22 13:01
彭博引述消息人士報導，蘋果正在研發iPhone 12用的磁吸行動電源，可能成為新的暢銷套件。 美聯社

彭博：蘋果研發iPhone磁吸行動電源 可望成熱銷新配件

2021-02-19 09:22
谷歌地圖新推出支付功能，安卓手機用戶在全美400多個城市可用手機支付計時停車費和大眾交通運輸費用。美聯社

閃避疫情新招 谷歌地圖支付計時停車與大眾交通費

2021-02-18 02:31
每月登入YouTube的全球使用者數量超過20億，在觀眾人數日漸增加的情況下，為因應每位使用者的獨特需求，YouTube今年將推出多種新工具來提升觀影體驗。 路透

YouTube全球用戶破20億 新工具提升觀影體驗

2021-02-18 08:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？
不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」

不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」