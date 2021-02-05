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iPhone 13估有4款機種、鏡頭電池升級

中央社／台北5日電
蘋果iPhone 13可望在下半年推出。(美聯社)
蘋果iPhone 13可望在下半年推出。(美聯社)

蘋果iPhone 12出貨和iPhone 13進展備受關注，外資法人預期，今年將有4款新iPhone 13問世，電池效能提升、搭配升級版廣角鏡頭；今年上半年高階版iPhone 12 Pro和Pro Max出貨量和比重將增加。

科技網站AppleInsider引述投資銀行摩根大通（J.P. Morgan）報告指出，今年iPhone 13的生產規模可能比預期要高，預估將有4款機種，電池效能可望提升，照相鏡頭規格也將升級，預期iPhone 13將在下半年推出。

摩根大通預估，今年供應鏈將布建8000萬支到9000萬支新iPhone所需的零組件需求量，高於去年下半年5G版iPhone 12系列的7600萬支需求量。

天風國際證券分析師郭明錤4日報告預估，今年下半年新款iPhone可能支援高規格7P（7片塑膠鏡片）廣角鏡頭。

科技網站MacRumors引述巴克萊（Barclays）分析師柯蒂斯（Blayne Curtis） 和歐馬利（Thomas O'Malley）先前報告分析，新iPhone 13將有4款機種，都將採用升級後的超廣角相機鏡頭，光圈將變更大。

媒體報導，今年蘋果iPhone 13系列將包括配備雙照相鏡頭的5.4吋和6.1吋機型，以及搭配3個照相鏡頭的6.1吋和6.7吋機型。其他照相鏡頭功能傳出包括光達（LiDAR）掃描元件，以及感測元件行動影像穩定功能擴展到更多機型。

去年第4季蘋果推出的5G版iPhone系列市場需求持續強勁，摩根大通預估，今年第1季iPhone 12出貨量可到5600萬支，第2季也可到4100萬支，其中iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Pro的出貨比重和數量將會提升。

iPhone 蘋果 5G

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