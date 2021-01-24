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世界上最多人使用的相機 iPhone 12全球攝影作品比拚

記者黃筱晴／即時報導
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者NKCHU，中國。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者NKCHU，中國。圖：蘋果提供

世界各地都因為疫情改變了生活型態，但喜愛攝影的人們還是不放棄隨手拍下眼前所見各種美景的機會，而片刻不離身的手機更成為現代人用來隨手記錄生活的重要工具。iPhone更在多年前即超越傳統相機，成為相簿平台上最多人用來拍照上傳的工具。

蘋果最新一代iPhone 12系列提供先進的相機系統，並配備智慧型手機中最快速的A14仿生晶片，讓使用者不需複雜操作，即可享受強大的運算攝影功能。在這推出後的近半年內，全世界的攝影玩家無論晝夜均使用iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max來拍攝城市景觀、風景、人物等精彩影像，只要在社群網路上搜尋「#shotoniphone」就可以看到各式各樣的創意作品。

iPhone 12與iPhone 12 mini強大的雙相機系統配備大尺寸超廣角相機和全新廣角相機，具有ƒ/1.6光圈，可提供更多27%的光線，以提升在低光源環境中所拍攝的照片與影片。兩款機型還引進全新的運算攝影功能，包括所有相機上的「夜間」模式與更快速的深度融合技術，任何環境下都能讓照片拍得更好看。智慧型HDR運用機器學習技術，透過智慧方式調整照片的白平衡、對比度、質地與飽和度，展現格外生動自然的影像。

iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max上經過重新設計的專業級相機系統配備超廣角、廣角與望遠相機，再加上Apple ProRAW功能的加入，更提供入門到專業級使用者更多創意控制的彈性。iPhone 12 Pro Max配備65公釐焦距的望遠相機，取景更靈活，並提供5倍光學變焦範圍，以及先進的廣角相機，具備更大47% 的感光元件，具有1.7微米像素，在低光源環境中拍攝表現可大幅提升87%。與3相機系統搭配的光學雷達掃描儀也為Pro機型帶來更精準快速的對焦，包括在低光源場景下的自動對焦速度最快可達6倍，新的「夜間」模式人像功能也令人驚艷。

以iPhone 12 Pro拍攝，拍攝者Ikuchika Aoyama，日本。圖...
以iPhone 12 Pro拍攝，拍攝者Ikuchika Aoyama，日本。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Neal Kumar，美國。圖：...
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Neal Kumar，美國。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro拍攝，拍攝者Abdullah Shaijie，科威特...
以iPhone 12 Pro拍攝，拍攝者Abdullah Shaijie，科威特。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Hélène Hadjiyian...
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Hélène Hadjiyianni，法國。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro拍攝，拍攝者Abdullah Shaijie，科威特...
以iPhone 12 Pro拍攝，拍攝者Abdullah Shaijie，科威特。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Calogero Agrò，義大...
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Calogero Agrò，義大利。圖：蘋果提供
以iPhone 12 mini拍攝，拍攝者Andrey Glazunov，俄羅斯...
以iPhone 12 mini拍攝，拍攝者Andrey Glazunov，俄羅斯。圖：蘋果提供
以iPhone 12 mini拍攝，拍攝者Matti Haapoja，加拿大。圖...
以iPhone 12 mini拍攝，拍攝者Matti Haapoja，加拿大。圖：蘋果提供
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Rohit Vohra，印度。圖...
以iPhone 12 Pro Max拍攝，拍攝者Rohit Vohra，印度。圖：蘋果提供

iPhone 攝影 智慧型手機

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