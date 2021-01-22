傳蘋果研發頭戴裝置 將用最先進晶片 定位高價小眾

彭博資訊報導，蘋果研發中的第一個頭戴裝置，將會是售價昂貴的小眾產品。（ 美聯社）

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果 正在開發的頭戴裝置，會是高端小眾的利基型產品，一旦上市售價將遠高於對手現有產品，銷售目標因而定得十分保守。部分內部人員認為有可能每個實體門市一天只賣得出一個，也就是不計其他銷售通路的話，年銷售數量約僅18萬個。

未具名的消息來源向彭博透露，代號「N301」的頭戴裝置產品研發案，現在進度已到原型機的後期階段，但還是有可能會改變，甚至完全捨棄。對手目前已在市面上販售的頭戴裝置價格在300美元 到900美元左右，據了解，蘋果的首個頭戴裝置售價會比他們貴很多。所以蘋果並不期待公司的第一個頭戴產品會像當年推出iPhone時那樣熱銷。

蘋果計劃在這個新產品用上最先進、最強大的晶片，顯示器的解析度也會比市面現有VR（虛擬實境）產品都高很多。據說，在頭戴裝置研發過程中測試的晶片，有些性能表現打敗M1 Mac處理器。

彭博指出，蘋果對頭戴裝置的發展規劃是，首推前述這種高端機種，最終才是較為主流、大眾化的AR（擴增實境）眼鏡。以蘋果推出音樂播放器、行動電話、平板電腦、智慧手表等各種消費電子產品的歷史，都為消費者提供了方便可靠的使用經驗。頭戴裝置是蘋果繼手表後，第一個主要新產品開發項目。

蘋果股價 周四（21日）上漲3.7%，再收於歷史新高，報136.87美元。市場樂觀期待公司在下周三（27日）發布上季財報。