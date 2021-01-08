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去年12月美國啟用的新手機 近半是iPhone

編譯林奇賢／綜合外電
美國2020年12月啟用最多智慧手機的是蘋果公司的iPhone，其中iPhone 11最受歡迎。路透
美國2020年12月啟用最多智慧手機的是蘋果公司的iPhone，其中iPhone 11最受歡迎。路透

最新統計數據顯示，美國2020年12月啟用最多的智慧手機，是蘋果公司的iPhone，其中又以iPhone 11最受歡迎，打敗新機iPhone 12。不過，當月的總啟用數較2019年同期減少20%。

市調機構Flurry Analytics於7日公布，去年12月全美啟用的智慧手機中，iPhone包辦了46%，三星以27%的比率居次，LG則以9%位居第三。

另外，當月啟用數最高的十款智慧手機，有八款是iPhone系列，其中iPhone 11排名第一，iPhone 12 Pro Max和iPhone 12分居二、三名，擠進前十的非蘋裝置為第八名的LG Stylo 6和第十名的三星Galaxy A11。

聖誕節通常是美國智慧手機新機啟用數最高的一天，Flurry Analytics先前也發布過去年聖誕節的手機啟用資料，蘋果iPhone系列包辦前十名中的九席，唯一擠進前十的非蘋果裝置是LG的平價手機K 30。

Flurry Analytics這份最新統計資料，有如聖誕節的情況重演，iPhone 12 mini沒有打進前十名，落在第25名。這家市調機構認為，iPhone SE的尺寸和價格，沖淡了消費者對iPhone 12 mini的興趣。

iPhone 手機 聖誕節

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