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蘋果搭載自家晶片的Mac將亮相 重燃PC晶片大戰？

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司預期10日發表搭載自家處理器的新Mac。（路透）
蘋果公司預期10日發表搭載自家處理器的新Mac。（路透）

蘋果公司10日預期將發表採用自家處理器晶片的新款Mac電腦，市場認為，這可能再度引發PC晶片大戰，而高通等業者將受惠。

桌上型電腦與筆電等PC市場從2006年來一直由英特爾與超微（AMD）主導，當時蘋果和多數主要電腦業者一樣，採用基於英特爾X86運算架構的晶片。

不過蘋果預期在10日中止與英特爾近15年的關係，推出搭載自家設計處理器的Mac，這款蘋果處理器是基於安謀（Arm）的運算架構設計，並且靠台積電代工。實際上，多數Android手機也是靠安謀技術的晶片來運作。

蘋果即將亮相的安謀架構處理器，已經面臨來自高通的競爭。高通從216年開始就與微軟合作，讓Windows作業系統能適用於高通的安謀架構處理器。舉例來說。聯想集團和華碩等PC製造商已經銷售採用高通處理器的Windows筆電，微軟去年推出的Surface Pro X也是採用高通的處理器。

蘋果進入這一市場，可能讓消費者注意到技術改變，尤其是蘋果開始開發能夠與英特爾晶片性能匹敵的處理器晶片。

Moor Insights & Strategy創辦人Patrick Moorhead表示：「蘋果對安謀的投入將帶動這樣的情況加速。」

基於安謀晶片的PC有別於搭載英特爾處理器的電腦，因為安謀PC晶片是衍生自智慧手機，而智慧手機的功耗是一大重點，電池續航力通常比傳統電腦裝置來的佳。就像智慧手機一樣，採用安謀架構晶片的PC能快速開啟，而且可一直維持連接無線網路。

高通產品管理資深總監Miguel Nunes表示：「居家工作凸顯出網路連結的重要性。我們看到許多人們發現，他們家中的WiFi無法一直維持。」

不過基於安謀的PC要崛起，仍面臨阻礙。過去20年來所撰寫的多數軟體都是基於英特爾的PC，除非重寫程式，否則安謀處理器的PC仍依賴「模擬」，使得應用程式（App）的處理速度變慢。

蘋果 高通 手機

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