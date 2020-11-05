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iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

編譯洪啟原、葉亭均／綜合報導
iPhone 12系列新機。（歐新社）
iPhone 12系列新機。（歐新社）

消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品電源管理晶片短缺的問題，可能影響到蘋果能否在年底購物季滿足消費者對iPhone 12需求的能力。這款晶片是驅動iPhone新機5G和新相機功能的關鍵。

彭博資訊報導，目前仍不確定這個瓶頸將對iPhone新機生產的影響程度，而第4季正值蘋果的最旺季。消息人士表示，儘管電源管理晶片短缺，供應商仍可能優先供貨給蘋果和iPhone 12使用。

消息人士也說，美國的貿易限制措施和新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷，是這款晶片短缺的主因。美國正設法限制供貨給華為，華為也已額外囤積零件。這代表其他買家能取得的零件減少。消息人士表示，預期這類干擾因素還會延續到未來兩季。

和前幾代手機相比，電源管理對於iPhone 12更為重要，因為最新系列機款新增相機功能和5G連網功能，蘋果亟需要這類電源管理晶片。蘋果執行長庫克曾在近期法說會警告說，iPhone 12、Mac、iPad與一些Apple Watch供應吃緊，但他未具體提及電源管理晶片。

當時庫克表示，iPhone的供應問題「並不讓人訝異」，因為蘋果才開始提高產量。他說，「難以預測」供應鏈吃緊會維持多久時間。

根據iFixit近期的拆解報告，蘋果有多個電源管理晶片供應商。

iPhone 12 Pro使用來自德儀（TI）的晶片來管理相機系統的電源，也使用意法半導體（STMicroelectronics）與高通的電源管理晶片來控制5G數據機。

此外，iPhone 12 Pro的部分電源管理設計也出自蘋果本身。蘋果在2018年以6億美元從戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）收購技術與其他資產，以打造自家的電源管理晶片。

iPhone生產遇擾，正值市場好奇蘋果的新機能否刺激在中國市場的銷售。蘋果上季在大中華市場的營收降至2014年來最低。投資人擔心蘋果在關鍵的中國市場銷售動力減弱，流失給華為、小米這類本土競爭同業。

美國蘋果官網顯示，要訂購iPhone 12 Pro，到貨時間得等到11月底或12月初，至於基本款iPhone 12則未出現延後到貨的情況。至於許多iPad機款的出貨時間介於11月中至11月底間，一些Apple Watch產品到貨時間為11月底。

蘋果 iPhone 美國

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