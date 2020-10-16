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iPhone 13首曝！瀏海變小、ProMotion螢幕、Touch ID

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果iPhone 12系列剛發布，就有爆料達人透露iPhone 13會縮減瀏海尺寸並搭載120Hz ProMotion螢幕。(歐新社)
蘋果iPhone 12系列剛發布，就有爆料達人透露iPhone 13會縮減瀏海尺寸並搭載120Hz ProMotion螢幕。(歐新社)

iPhone 12系列已正式發布，但如果還沒決定要不要換機，不妨參考一下iPhone 13的外洩消息，也許能再等等並省下一些錢。

富比士（Forbes）報導，知名爆料達人Jon Prosser、Ice Universe、Ross Young全都透露，蘋果下一款新手機的設計和螢幕，會是每個果粉都希望iPhone 12能具有的改變。

雖然Jon Prosser和Ice Universe同意，在iPhone 13，蘋果終於要縮減瀏海尺寸，但Jon Prosser說瀏海區域是橫向變窄，Ice Universe則說直向變短。歧見有可能來自蘋果在此一開發階段，有多種原型機，以前也有過類似狀況。

此外，螢幕專家Ross Young透露，在臉部辨識之外，蘋果會重新引進Touch ID指紋辨識功能（可能是因為疫情期間戴口罩的需求），有比iPhone 12大的相機感測器，並採用LTPO顯示面板。LTPO很省電，iPhone 12系列的螢幕原本想搭載120Hz自動適應更新率技術（ProMotion），但三星今年將庫存保留給自己的Galaxy Note 20 Ultra手機，所以蘋果取消ProMotion。但iPhone 13會修正這個問題。

另一個好處和5G有關。雖然iPhone 12都支援5G，但明年5G數據機顯然會更便宜、效能更高，速度自然更快。屆時5G普及率也將快速提升。

iPhone 蘋果 5G

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