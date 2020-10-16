iPhone 13首曝！瀏海變小、ProMotion螢幕、Touch ID

蘋果iPhone 12系列剛發布，就有爆料達人透露iPhone 13會縮減瀏海尺寸並搭載120Hz ProMotion螢幕。(歐新社)

iPhone 12系列已正式發布，但如果還沒決定要不要換機，不妨參考一下iPhone 13的外洩消息，也許能再等等並省下一些錢。

富比士（Forbes）報導，知名爆料達人Jon Prosser、Ice Universe、Ross Young全都透露，蘋果 下一款新手機的設計和螢幕，會是每個果粉都希望iPhone 12能具有的改變。

雖然Jon Prosser和Ice Universe同意，在iPhone 13，蘋果終於要縮減瀏海尺寸，但Jon Prosser說瀏海區域是橫向變窄，Ice Universe則說直向變短。歧見有可能來自蘋果在此一開發階段，有多種原型機，以前也有過類似狀況。

此外，螢幕專家Ross Young透露，在臉部辨識之外，蘋果會重新引進Touch ID指紋辨識功能（可能是因為疫情期間戴口罩的需求），有比iPhone 12大的相機感測器，並採用LTPO顯示面板。LTPO很省電，iPhone 12系列的螢幕原本想搭載120Hz自動適應更新率技術（ProMotion），但三星今年將庫存保留給自己的Galaxy Note 20 Ultra手機，所以蘋果取消ProMotion。但iPhone 13會修正這個問題。

另一個好處和5G 有關。雖然iPhone 12都支援5G，但明年5G數據機顯然會更便宜、效能更高，速度自然更快。屆時5G普及率也將快速提升。