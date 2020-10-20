19分鐘充滿電 小米稱打破手機無線充電紀錄

小米董事長雷軍在個人微博上發布，小米無線充電首次跨過80瓦大關，也就是19分鐘就可以把4000mAh大容量電池全部充滿。（取材自雷軍微博）

小米 董事長雷軍19日在個人微博上發布，小米無線充電首次跨過80瓦大關，打破全球手機 無線充電紀錄，也就是8分鐘就可以將4000mAh大容量電池充滿一半的電量，而19分鐘就可以全部充滿。

值得關注的是，小米無線充電紀錄顯然是衝著蘋果 手機而來，在先前的蘋果2020年度秋季記者會上，在推出四款iPhone 12系列手機的同時，蘋果也特別介紹iPhone 12搭載的全新升級的無線充電系統MagSafe，並且能夠提供最高15瓦的無線充電功率。

上海財聯社報導，早在18日晚間，小米官方就宣布，將於19日上午10時公布全球手機無線充電新紀錄，同時小米給出了一張圖，回顧了小米歷年來在無線充電功率上的進步，然後就是現在，2020年10月，一個大大的問號。

而三星、華為、蘋果、小米，都在旗艦機上支持無線充電，根據IHS，2018年無線充電發射端、接收端出貨量達6.11億台，預計2023年無線充電發射端、接收端出貨量將達21億台，至2024年，無線充電市場總規模將增長到150億美元，增長趨勢十分強勁。

無線充電又稱感應充電、非接觸式感應充電，是利用近場感應，由充電器將能量傳送至接收裝置，兩者之間以電感耦合的方式傳送能量，無需使用電線連接。

無線充電具有更高的安全性、靈活性以及通用性，可避免觸電風險，可實現一對多充電，無線充電相容統一標準設備進行充電，無需擔心因手機品牌不同導致的充電介面差異。

基於這些優勢，無線充電的應用場景將更為廣闊，消費電子、汽車、可穿戴設備等領域都可靈活運用，將其優勢最大化。

另據東吳證券報告，預計到2022年，智慧手機無線滲透率將達60%，可穿戴設備無線充電方案將成為主流、滲透率將達70%。另一方面，智慧手機、可穿戴設備在未來三年均有放量趨勢，未來三年無線充電市場有望釋放巨大潛力。