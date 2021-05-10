臉書更聰明 演算法過濾你不想看的 還能備份想留存內容

iOS 14.5版本之後，用戶可針對個別軟體選擇「App的追蹤控制權」許可。（記者黃筱晴／攝影）

iOS用戶在更新到最新的iOS 14.5版本之後，其中一項重大變革就是「App 的追蹤控制權」許可，讓用戶可以自行決定是否讓該App追蹤自己的活動數據資料，以提供更符合需求的廣告內容與服務。

其中，最受到影響的App之一，就是使用者黏著度超高的臉書 （Facebook）了。對絕大多數使用者來說是個謎的臉書演算法，其實使用了數千個訊號，為動態消息的貼文進行排序，而臉書也宣布將在未來幾個月針對全球用戶推出新的測試方法，為使用者打造更貼近個人需求的動態消息。

Facebook將測試新的貼文設計，協助用戶隱藏動態消息的特定貼文。（記者黃筱晴／攝影）

新作法包括透過問卷調查瞭解用戶認為哪些貼文具有啟發性，並將用戶的回應列為動態消息排序方式的參考訊號，以盡可能將更具啟發性的貼文顯示在靠近動態消息最上方的位置。臉書也會詢問用戶是否想看到更多或更少有關特定主題（例如烹飪、體育或政治）的貼文，並綜合用戶的意見回饋，盡可能顯示他們更感興趣的主題內容，減少顯示他們不想看到的主題貼文。而臉書也會深入瞭解哪些種類的內容會與負面體驗相關聯，像是檢視收到大量「怒」心情符號的貼文，並詢問用戶他們想減少看到的貼文類型。

而用戶在看到沒興趣、不當或惱人的貼文內容時，除了可以透過現有的「隱藏貼文」功能之外，臉書也將測試新的貼文設計，讓隱藏貼文的選項更加明顯，用戶可以點按貼文右上角的「X」，從動態消息隱藏該則貼文，同時臉書也會減少顯示這類貼文。

Facebook拓展動態消息訊號範圍，透過問卷調查瞭解用戶意見回饋並納入動態消息排序流程。（圖：Facebook提供）

另外，臉書近期也更新了資料移轉功能，除了將相片、影片移轉到Dropbox、Google 相簿、Backblaze和Koofr等雲端空間，用戶現在也可以安全地備份自己的貼文與網誌內容至Blogger、Google文件及WordPress.com。只要從電腦版的臉書設定中的「你的臉書資訊」，點擊「移轉你的資訊副本」後，按照系統提示完成一系列的步驟，以便將所選資料安全轉移到可用的平台服務。臉書表示，未來也將持續擴增傳輸資料類型與合作夥伴。