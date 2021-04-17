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手機電池易老化？ 達人傳授2招延長壽命

編譯中心／綜合報導
許多人常常因為電池問題更換手機，其實有些簡單的設定，就能減少手機電池的耗損。路透
許多人常常因為電池問題更換手機，其實有些簡單的設定，就能減少手機電池的耗損。路透

現代手機雖然方便，不過用個幾年電池就容易老化，是許多人必須頻繁更換手機的原因之一。日本媒體最近就統計，發現有近半數的使用者是因為電池狀態不佳的關係更換手機，並訪問資訊專家，瞭解如何維持手機的電池效率。

根據日本媒體「日刊ゲンダイ」報導，媒體針對販賣脫手iPhone的使用者門進行問卷調查，發現大家想要賣舊機換新機的原因中，有高達46%是因為「電池狀態惡化」決定脫手，遠高於「機身或畫面破損」的22%，以及「速度變慢或容易當機」的17%等其他因素。

媒體訪問電器通信專家橫川慎二，想瞭解讓電池使用更長久的秘訣。橫川指出，雖然根據不同的機種與系統有所差別，但以iPhone手機來講，通常系統都會自動更新到最新版。如此一來，想要避免電池的消耗，最好到設定電池的選項中，選擇「低電力模式」使用。

再來，根據調查，許多手機使用者會安裝16到20個APP左右。很多APP即使沒有開啟，也可能在背景進行作業，白白消耗掉電力，還可能造成手機過熱，可以透過設定取消程式的自動作業。關於手機的電池狀態，也可以透過檢測「SOH（State of Health）」得知。如iPhone就能自行檢測手機最大容量，安卓用戶則可以向相關門市詢問。

橫川也點出，有的手機容易過熱，是因為手機內本來就塞滿了各種電子裝置，當長時間高功率輸出，觀看影片或者使用相機等功能時，都可能造成手機過熱。而且近年手機越來越強調防水功能，讓裝置設計變的更加緊密，但正因為不透風的關係，讓散熱效率越來越差。

媒體另外統計實測，發現帳面上電池容量最高的手機款式，是「小米紅米9T」。不過實際維持播放影片的狀況下操作，能持續最久的手機則是華碩的「Zenfone6」，總計能維持22小時。再來是「iphone11與iphone 12 Pro Max」的20小時，都是相較他牌能夠用得久的手機。

手機 iPhone 檢測

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