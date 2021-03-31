微軟AR頭戴裝置搶下美軍合約 價值最高219億元

微軟公司拿下美國陸軍供貨合約，將在未來10年提供超過12萬台的擴增實境（AR）頭戴裝置。這項交易的總價值可能高達220億美元。（美聯社）

美國 陸軍周三（31日）宣布，與微軟 （Microsoft）談成未來十年內、超過12萬台HoloLens擴增實境（AR）頭戴裝置的供貨合約。這項交易的總價值最高可達218.8億美元。

消息宣布後，微軟股價應聲上漲1.7%，收紅在235.77美元。

這份合約顯示，除了核心的作業系統和生產力工具外，微軟可因多年研發，自未來產品獲致可觀營收。

微軟在此之前已是美國政府的產品和服務供應商。2019年，微軟擊敗雲端 市場龍頭亞馬遜（Amazon），拿下美國國防部10年期的雲端運算合約，總價值可能高達100億美元，但亞馬遜質疑評不公，已提起訴訟希望反敗為勝。更早之前，微軟在2018年獲得4.8億美元合約，提供陸軍綜合擴增實境系統（Integrated Visual Augmented System）原型裝置10萬台。周三宣布的新合約涉及量產版本。

根據美國陸軍發布的聲明，微軟的AR裝置將能讓美軍士兵用同一個系統進行戰鬥、演習和訓練。這份合約五年為期，期滿後可再加五年。

AR能將數位資訊疊合到現實世界，而AR頭戴裝置在零售業、醫療照護和汽車製造等行業的應用也愈見廣泛。微軟在此一領域的競爭對手是包括Google和Magic Leap在內的數十家公司。