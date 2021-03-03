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跨網站瀏覽紀錄被拿去賣廣告？Google明年起停賺這些錢

編譯黃淑玲／綜合外電
Google明年起停用跨網站瀏覽追蹤器。（路透）
Google明年起停用跨網站瀏覽追蹤器。（路透）

Google母公司字母（Alphabet）3日宣布，Google計畫明年起停止銷售基於個別用戶跨多個網站瀏覽行為的廣告。華爾街日報說，這個改變將加快數位廣告業的變革；路透也指出，此舉勢必重塑線上廣告的運作模式。

Google是全球最大的數位廣告商，此一決策幫助推動數位廣告業放棄運用個人化追蹤來賣廣告，也是因應愈來愈多的侵犯隱私批評與監管機關審查。根據數位廣告顧問公司Jounce Media的數據，去年全球數位廣告市場2920億美元，Google占比高達52%。

字母表示，擬於明年停止使用的追蹤技術，是會在使用者於網際網路上跨網站瀏覽時，識別出個別用戶的行為習慣。主導變革的Google產品經理David Temkin在周三的部落格貼文中寫道：「如果數位廣告不能與時俱進，回應大眾對隱私以及自己的個人資料如何被使用的關切，那我們將危及網際網路自由與開放的未來。」

不過華爾街日報指出，Google解釋了，他們棄用追蹤技術只限於網站瀏覽，不包括行動應用程式（mobile app）裡的廣告工具與獨特識別器。Google去年初為符合歐洲與美國的規範已經公告，明年將去除所有的第三方網頁瀏覽記錄（third-party cookies）。

Google發言人說，他們已向英國的反托辣斯監管當局「競爭及市場管理署」（CMA）簡報這項終此使用跨網站追蹤器的變革。

科技巨人面對愈來愈嚴格的監管，意識到必須改變。蘋果也計畫限縮App使用追蹤技術，要求開發商需要事先取得用戶的同意，才能收集廣告識別資料。

Google 華爾街 字母

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