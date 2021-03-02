我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

Clubhouse爆紅 Instagram推多人直播新功能

中央社／舊金山1日電
Instagram啟用允許多達4人在虛擬「房間」直播的功能。（路透資料照片）
Instagram啟用允許多達4人在虛擬「房間」直播的功能。（路透資料照片）

循如Clubhouse等團體直播新秀的腳步，Instagram今天開始啟用允許多達4人在虛擬「房間」直播的功能。

根據Instagram所示，Live Rooms功能支援4人同時進行直播，並讓其他用戶收聽。

Instagram在貼文中說：「過去只能進行雙人直播，現在，我們讓同時直播的人數『加倍』。」

「我們希望一起直播的人數加倍，能開啟更多具有創意的機會，不論是脫口秀、主持即興節目、和其他藝術家共同創作、與追蹤你的人進行更具吸引力的問答或教學時間，或單純多和朋友聚聚都行。」

近期，包括純音訊的新社群媒體Clubhouse，以及在Twitch上的YouTube影音頻道與電玩串流直播都大受歡迎。

過去一年中，在Instagram直播的主題包括當局對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的討論、名人訪問、饒舌爭霸、音樂課程、健身課程等等。

Instagram的Live Rooms功能，也為因疫情而與現實世界隔絕的創作者提供了賺錢的機會。

Instagram說，觀看者可以購買「通行證」來表達對直播主的欣賞，直播主也能在節目中加入購物或贊助的功能。

社群媒體 Clubhouse 健身

上一則

美推電動校車 台「行人偵測」系統業務擴及15州

延伸閱讀

神力女超人又有了！蓋兒加朵IG報喜 準備當3寶媽

神力女超人又有了！蓋兒加朵IG報喜 準備當3寶媽
你開房間了嗎？ Clubhouse爆紅3關鍵剖析

你開房間了嗎？ Clubhouse爆紅3關鍵剖析
體驗太差？中國版Clubhouse「對話吧」 上線2周就下線

體驗太差？中國版Clubhouse「對話吧」 上線2周就下線
保密破功？Clubhouse聊天內容驚傳外洩 資安疑慮升高

保密破功？Clubhouse聊天內容驚傳外洩 資安疑慮升高

熱門新聞

圖：pixabay

YouTube下架近3000個頻道帳號 大多數涉及中國

2021-02-22 13:01
透過合成，去年超紅的韓劇「愛的迫降」男女主角也能在火星相遇。

愛的「火星」迫降？NASA官網開放360度全景P圖 快來玩

2021-02-25 02:15
一名網友發文提問，不知經常使用熱點分享網路是否會對手機造成負面影響。（示意圖／ingimage）

長期分享網路會降低手機壽命？內行人：肯定會

2021-03-01 02:20
Adobe Flash早已停止更新，卻有網站繼續提供可疑的更新程式。 （取材自Bleeping Computer）

駭客又有新招！Google快訊傳「Flash更新」 快移除軟體

2021-02-25 00:29
Clubhouse創立不到一年、功能看似簡單的社交語音軟體，卻讓美國、亞洲的用戶半夜捨不得睡覺，掀起一陣「開房」炫風。中央社

你開房間了嗎？ Clubhouse爆紅3關鍵剖析

2021-03-01 07:40
才剛上市3個月的Apple M1處理器版的Mac mini，傳出出現Bug情形，透過HDMI線連接螢幕後，螢幕竟出現一排排類似外星光點般的粉紅長方形點點。（截圖自MacRumors）

蘋果新品螢幕驚現粉紅色「外星光點」 官方回應了

2021-02-22 23:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業