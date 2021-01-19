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Netflix訂戶首超過2億人 線上觀賞需求推波助瀾

編譯洪啟原／綜合報導
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）

影音串流平台Netflix去年度第4季訂戶人數超乎預期，推升全年總訂戶數歷來首度超過2億人，受惠於消費者居家觀看的需求激增，和在需求持續增加的全球市場保持領先競爭對手。

Netflix 19日公布，上季新增訂戶超過850萬人，優於先前的預估和市場預估的606萬人，去年的新增訂戶數達到創紀錄的3700萬人，全年訂戶總數為2億370萬人。Netflix於盤後公布財報，激勵盤後交易勁揚13%，過去12個月已大漲逾48%。

Netflix上季營收為66.4億美元，優於前一年同期的54.5億美元，也優於分析師預期。但上季獲利下滑至5.42億美元，或每股盈餘（EPS）1.19美元，低於分析師預估的1.36美元；前一年同期的獲利分別為5.87億美元和1.3美元。

Netflix上季有不少作品大受好評，包括時代劇「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）、迷你劇集「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）、最新一季「王冠」（The Crown），以及「永夜漂流」（The Midnight Sky）。據統計，「后翼棄兵」推出後的28日內，旋即吸引6200萬名訂戶觀賞。

新冠病毒疫情雖持續限制電影和電視節目的製作，但Netflix表示，目前有逾500部電影正在後製或準備推出。

Netflix表示，計畫保持100億至150億美元的總債務，也正考慮買回庫藏股，返還現金給股東。Netflix致函股東，表示曾在2007年至2011年實施庫藏股計畫。

Netliix第4季訂戶數達851萬人，助長總訂戶數超過2億人。（取材自彭博資訊...
Netliix第4季訂戶數達851萬人，助長總訂戶數超過2億人。（取材自彭博資訊）

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