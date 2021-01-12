我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

微軟推Surface Pro 7+ 商務版筆電 助遠距辦公轉型

記者蕭君暉／即時報導
微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。(圖:微軟提供)
微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。(圖:微軟提供)

微軟12日發表 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，為企業和教育客戶打造在遠距工作或混合辦公環境下，仍具備不間斷的高效商務生產力。Surface Pro 7+ 商務版同時也將為中小型企業及大型組織，推出 LTE Advanced 版，當使用者家中 Wi-Fi 頻寬有限或正在遠距辦公時，LTE 功能將幫助客戶克服環境挑戰、穩定保持聯繫。

全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電共推出兩種版本，WiFi 版定價為899美元起，LTE Advanced 版定價為1，149美元起。即日起，所有企業組織與教育客戶可以透過 Surface 經銷商訂購 Surface Pro 7+ 商務版。

台灣微軟 Surface 事業部副總經理周文英表示，Surface 不僅僅是一台裝置，它更是企業業務策略的推手。微軟致力於設計促進生產力、提高創造力和保持聯繫的創新科技，讓人們無論在任何地方工作和學習都能成功實現所想。去年，微軟與許多客戶進行了更多的深度交流，傾聽他們在遠距辦公轉型背後的故事，結合大量的研究與微軟應用科學團隊所做的調查，從中讓我們更真切地瞭解客戶迫切期盼能夠加速數位轉型的需求。

她說，這更是微軟 Surface 產品開發過程中非常關鍵的環節，微軟不僅傾聽客戶的心聲，並且直接將其導入產品開發當中。全新推出的Surface Pro 7+ 商務版便是賦能企業與教育客戶在混合工作的新常態需求而生。

微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。(圖:微軟提供)
微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。(圖:微軟提供)

微軟 教育 美元

上一則

Google語音助理「耍廢模式」上線！答非所問又擺爛

延伸閱讀

全美最大檢測站道奇球場 本周末將轉型疫苗接種

全美最大檢測站道奇球場 本周末將轉型疫苗接種
阿靈頓獲科技公司青睞 微軟、亞馬遜投助

阿靈頓獲科技公司青睞 微軟、亞馬遜投助
別耽擱了！微軟、高盛等執行長致函國會「承認拜登當選」

別耽擱了！微軟、高盛等執行長致函國會「承認拜登當選」
微軟、高盛、輝瑞等近200家企業執行長 籲國會承認拜登當選

微軟、高盛、輝瑞等近200家企業執行長 籲國會承認拜登當選

熱門新聞

外媒傳，第九代iPad螢幕尺寸將會保持在10.2吋不變，但會「顯著變薄」，當前第八代的厚度為7.5mm，第九代則會調整為6.3mm，因為機身變薄，與目前的490克相比，重量也有望減輕成460克。取材自MacRumors

售價有望調降！新款入門級iPad規格曝光 將更輕更薄

2021-01-09 02:57
調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 （取材自Ingimage）

2020最賺錢App、下載量第1名… 「它」包辦了！

2021-01-09 20:39
AirPods Pro 牛年限量（搭配無線充電盒）。(圖:蘋果提供)

Happy牛Year！AirPods Pro「牛年限量款」萌翻

2021-01-07 01:02
Google語音助理推出耍廢模式。（取材自YouTube）

Google語音助理「耍廢模式」上線！答非所問又擺爛

2021-01-10 23:56
臉書宣布將在未來幾周陸續更新，將推出新版的粉絲專頁，介面更簡單直觀。取材自臉書

按讚功能恐取消！臉書粉絲專頁大改版 6大重點一次看

2021-01-08 23:04
美國2020年12月啟用最多智慧手機的是蘋果公司的iPhone，其中iPhone 11最受歡迎。路透

去年12月美國啟用的新手機 近半是iPhone

2021-01-08 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人