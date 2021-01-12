微軟推Surface Pro 7+ 商務版筆電 助遠距辦公轉型

微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。(圖:微軟提供)

微軟 12日發表 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，為企業和教育 客戶打造在遠距工作或混合辦公環境下，仍具備不間斷的高效商務生產力。Surface Pro 7+ 商務版同時也將為中小型企業及大型組織，推出 LTE Advanced 版，當使用者家中 Wi-Fi 頻寬有限或正在遠距辦公時，LTE 功能將幫助客戶克服環境挑戰、穩定保持聯繫。

全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電共推出兩種版本，WiFi 版定價為899美元 起，LTE Advanced 版定價為1，149美元起。即日起，所有企業組織與教育客戶可以透過 Surface 經銷商訂購 Surface Pro 7+ 商務版。

台灣微軟 Surface 事業部副總經理周文英表示，Surface 不僅僅是一台裝置，它更是企業業務策略的推手。微軟致力於設計促進生產力、提高創造力和保持聯繫的創新科技，讓人們無論在任何地方工作和學習都能成功實現所想。去年，微軟與許多客戶進行了更多的深度交流，傾聽他們在遠距辦公轉型背後的故事，結合大量的研究與微軟應用科學團隊所做的調查，從中讓我們更真切地瞭解客戶迫切期盼能夠加速數位轉型的需求。

她說，這更是微軟 Surface 產品開發過程中非常關鍵的環節，微軟不僅傾聽客戶的心聲，並且直接將其導入產品開發當中。全新推出的Surface Pro 7+ 商務版便是賦能企業與教育客戶在混合工作的新常態需求而生。