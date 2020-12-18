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CES下月登場 AMD料公布新顯卡、雙A推新品

記者謝艾莉／綜合報導
AMD執行長蘇姿豐博士明年將再次在CES上舉行主題演講。圖為她2019年在CES上發表演說。（路透資料照片）
AMD執行長蘇姿豐博士明年將再次在CES上舉行主題演講。圖為她2019年在CES上發表演說。（路透資料照片）

全球最大消費性電子商展會CES 2021今年因新冠病毒疫情轉為線上展會，預計將在1月11日至14日登場，據悉，這次台灣品牌宏碁也將推出新品搶市，展示在商務、高階產品的實力。而華碩近期也將有新品發表會，華碩已發出邀請函，預計在1月14日舉辦《ASUS Be Ahead》線上新品發表會。

受到新型冠狀病毒疫情影響，美國消費技術協會(CTA)已經確認CES 2021將在明年1月11日至14日期間以線上形式舉辦，不僅相較往年舉辦時間稍微晚了一些，甚至也將活動日程縮減為3天。

繼2019年擔任CES主題演講講者後，AMD稍早確認執行長蘇姿豐博士將再次於明年以線上形式舉辦的CES 2021期間進行主題演講，同時預期將會公布對應筆電使用的行動版Ryzen 5000系列處理器，以及鎖定廣大遊戲族群需求的Radeon RX 6700系列顯示卡。

目前還無法確認AMD屆時是否還會有額外公布消息，市場預期，AMD主要公布內容將會是的行動版Ryzen 5000系列處理器，以及新款Radeon RX 6700系列顯示卡。除了AMD，英特爾接下來也會在明年CES 2021期間公布新款處理器消息，另外也預期會公布旗下Xe架構設計的新款顯示卡產品。

據悉，宏碁也會在線上CES展期間發表新品，搶攻商務、電競與創作者市場。此外，三星新款手機Galaxy S21系列也確定將在2021年1月14日舉行，當天為CES線上展會的最後一天，發表當天三星預期將推出Galaxy S21、Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra 三款旗艦手機，搶占市場話題。

2021美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)日前公布得獎名單，華碩及ROG玩家共和國一舉奪下16項大獎，亦為CES 2021期間即將到來的新品發表會奏響序曲。

CES 美國 疫情

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