移民局未收到J-1 Waiver 一般不會批H-1B

讀者問：454

我之前抽中H-1B ，並拿到了approval notice(I-797A)，但J-1 waiver還沒有批下來。如果現在由H-4轉到H-1B，這個沒批下來的J-1 waiver會有影響嗎？我還可以按一般H-4轉H-1B的流程嗎，還是有不同？

答：

原則上說，如果之前曾持有J-1簽證 並需要回國服務兩年，則在申請H-1B時需提供一份J-1 Waive給移民局 ，若未提供則有可能收到移民局的補件通知(RFE)要求提供。因此，若未提供J-1 Waiver給移民局，理論上H-1B是不會批准的。

根據你的描述，若你已經收到移民局的H-1B批准信，很可能你根本就不需要回國服務兩年。不知你是否有給Department of State(DOS)寫信詢問過你是否屬於需要回國服務兩年的情況。因為有時J-1簽證和DS-2019上寫的你是否需要回國兩年的信息並不準確，而應以DOS的回復為準。

如果你確實屬於需要回國服務的情況，那麼很可能是由於移民局的疏漏所以在你沒有提供J-1 Waiver的情況下就批准了你的H-1B。既然你以前拿到過H-1B，現在由H-4轉H-1B也應該不會遇到問題。不過如果你以後要申請綠卡的話，移民局也還是要看J-1 Waiver的。所以如果DOS回復你確實屬於需要回國服務的情況，那麼建議你還是要繼續辦理J-1 Waiver。