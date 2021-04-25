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遞交I-485後 打完指模網站會顯示可以安排面談

耿婷律師主答

讀者問：

我去年10月22 日遞交I-485調整身分，3月5日打完指紋，目前網上I-485和EAD狀態在3月6日後一直是finger print has been taken。之前，看到網上很多人打完指紋很快就EAD approval。求問，這打完指紋的狀態是什麼？

答：

打完指模後，移民局網站上I-765申請的狀態會一直顯示指模已經被收集（fingerprints have been taken）。如果是I-485的話，打指模之後可能會顯示案件「可以安排面談」（Case is Ready to be Scheduled for an Interview）。從打完指模到工作許可批准（EAD Approval）之間每個人等待的時間長短不同，不可一概而論。儘管很多I-765申請會在遞交後5個月左右獲批，但是近段時間以來移民局在受理和審理申請的進度上有所變慢，各個服務中心公布的I-765平均審理時間各不相同，短則3個月，長則10個月。所以，目前只能耐心等待。如你符合加急辦理工作許可的情況的話，也可以要求移民局加急審理，具體如何辦理請參照移民局的有關規定。

移民局

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