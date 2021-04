遞交I-485後 打完指模網站會顯示可以安排面談

讀者問:

我去年10月22 日遞交I-485調整身分,3月5日打完指紋,目前網上I-485和EAD狀態在3月6日後一直是finger print has been taken。之前,看到網上很多人打完指紋很快就EAD approval。求問,這打完指紋的狀態是什麼?

答:

打完指模後,移民局 網站上I-765申請的狀態會一直顯示指模已經被收集(fingerprints have been taken)。如果是I-485的話,打指模之後可能會顯示案件「可以安排面談」(Case is Ready to be Scheduled for an Interview)。從打完指模到工作許可批准(EAD Approval)之間每個人等待的時間長短不同,不可一概而論。儘管很多I-765申請會在遞交後5個月左右獲批,但是近段時間以來移民局在受理和審理申請的進度上有所變慢,各個服務中心公布的I-765平均審理時間各不相同,短則3個月,長則10個月。所以,目前只能耐心等待。如你符合加急辦理工作許可的情況的話,也可以要求移民局加急審理,具體如何辦理請參照移民局的有關規定。