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H-1B工作簽證是雙重意向 允許持有者有移民意圖

李亞倫律師主答

讀者問：

我是一位在美國的外籍醫學生，即將完成最後一年課程，之後打算去美國旅遊。我在美國的朋友有一家公司，他同意為我申請H-1B工作簽證和綠卡，以便我可以留在美國。他可以現在同時為我申請H-1B簽證和綠卡，以減少獲取綠卡的處理時間嗎？在完成最後一年課程後，我將以B-1旅遊簽證，去美國的一家醫院接受培訓，然後我將在H-1B申請進行時及我的6個月B-1簽證結束前回國，並計畫於10月1日以H-1B簽證前往美國。

答：

由於你將在完成最後一年的醫學學業後才開始你的計畫 ，因此我認為你想為未來的情況（也許是2022年）而詢問解答。除非你的雇主屬於免於H-1B配額限制的實體公司（如高等教育機構、與高等教育機構相關或附屬的非營利組織、非營利研究機構或政府研究機構），你的雇主必須在3月向美國移民局USCIS註冊登記公司和你的資料，然後看是否你被抽中，因為H-1B的申請人數總是多於可用的配額數。

如果你被抽中，並且假設你的時間安排得上，又沒有冠狀病毒的禁令或其他限制，你的雇主則可以同時為你申請H-1B工作簽證和綠卡。H-1B工作簽證是雙重意向簽證，允許持有人在非移民身分期間有移民意圖。

工作簽證 H-1B 美國

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