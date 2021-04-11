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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

逾期停留期間有延期待審申請 有利於保證身分合法

耿婷律師主答
疫情期間國際航班大幅減少其至取消，許多來美探親者困坐愁城。（美聯社）
疫情期間國際航班大幅減少其至取消，許多來美探親者困坐愁城。（美聯社）

讀者問：

爸媽在2019年11月以B-2簽證來美，第一次簽證在2020年5月過期。因為疫情的原因，他們沒法按期回去，我幫他們申請了第一次延期到2020年11月，得到了批准。後來，他們的9月和10月回國的機票兩次被取消，眼看在11月前回不去了，我在2020年10月中幫他們遞了第二次延期的申請，請求延到今年4月。

此後，我們買到了11月底從達拉斯飛上海的機票，終於可以成行。可沒想到老人家們在轉機（我們在美東）的時候走錯了地方，再加上行動緩慢，耽誤了回國的飛機。再後來，正當我幫他們找機票的時候，中國使館出台了直飛航班始發地雙陰測試的政策。因為我們城市沒有直飛國內的航班，爸媽在短期內回國幾乎不可能了。他們不會開車，不會說英語，飛到始發城市停留兩三天做雙陰、等綠碼、再上飛機，完全做不了；而我們有兩個小娃，要我離家幾天陪父母上飛機也很難。

現在，我剛收到第二次延期打指紋的通知，但估計即使二次延期批准的話，他們在有效期內（今年4月）也走不了。請問，在這種情況下，如果第二次延期被拒，overstay是從被拒絕的那天開始算的嗎？如果第二次延期批准，我是否該再遞三次延期爭取時間呢？ 或者在二次延期批准結果出來前，再遞補充申請延到下半年？還有別的解決辦法嗎？我的希望是等使館政策寬鬆一些再讓他們回國，實在不行，十年簽證作廢就算了，但overstay不要超過六個月。

答：

因為你父母提交第二次延期申請時他們還是合法的B-2身分（即他們的第二次延期申請是在第一次B-2延期到期日之前提交的），如果他們的第二次延期申請被拒，儘管從理論上來說他們的B-2身分從第一次延期到期之日就結束了，但是在第二次延期申請的審理期間他們都屬於「允許在美居留」（Authorized Stay）的身分。允許在美居留的身分不會累計非法居留的時間（Unlawful Presence）。因此，即使第二次申請將來被拒，你父母的非法居留時間也是從拒絕通知書發出之日（Denial Notice Date）起計算，而不是從第一次延期的到期之日起算。

鑒於目前移民局審理各類申請的速度遲緩，如果在第二次延期到期日（今年4月）之前你父母還沒有收到第二次延期申請的決定的話，那麼建議你在過期日之前為你父母提交第三次延期申請，以確保他們在美國停留期間一直有一個正在等待審理的申請。一旦申請批准，你父母在美期間都屬於合法的B-2身分。

根據我們的經驗，只要延期申請是在上一個延期身分的到期日前遞交的，並且申請提交時能夠提供充分且合理的證據和理由，即使是第二、第三次延期申請也都會被批准，只是審理時間上會有所延誤。關於延期時具體的注意事項建議向專業律師咨詢。

簽證 移民局 美國

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